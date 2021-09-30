Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
Арт. 77777Х106279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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DEWALT DWD112S - это безударная сетевая дрель для выполнения задач различной сложности. С ее помощью производится сверление отверстий в металлических или деревянных заготовках. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, что сокращает время смены оснастки. Максимальный контроль инструмента обеспечивается за счет эргономичного дизайна и обрезиненной рукоятке.
Преимущества
- Полностью металлический (10 мм) бесключевой патрон для быстрой и лёгкой смены принадлежностей
- Электронная регулировка скорости для удобства работы в различных материалах
- Прорезиненная рукоятка для максимального удобства в использовании
- Возможность крепления на ремне с помощью специальной скобы