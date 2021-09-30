DEWALT DWD112S - это безударная сетевая дрель для выполнения задач различной сложности. С ее помощью производится сверление отверстий в металлических или деревянных заготовках. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, что сокращает время смены оснастки. Максимальный контроль инструмента обеспечивается за счет эргономичного дизайна и обрезиненной рукоятке.

Преимущества