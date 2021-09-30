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Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
4.5
8
7 390 ₽
8 490 ₽
Сетевые дрели
    Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
    Арт. 77777Х106279
    4.5
    8
    Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт

      Дрель DeWalt DWD112S, 701 Вт

      • -1 100 ₽
      7 390 ₽
      8 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106279
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 100 ₽
      7 390 ₽
      8 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • DEWALT DWD112S - это безударная сетевая дрель для выполнения задач различной сложности. С ее помощью производится сверление отверстий в металлических или деревянных заготовках. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, что сокращает время смены оснастки. Максимальный контроль инструмента обеспечивается за счет эргономичного дизайна и обрезиненной рукоятке.

        Преимущества

        • Полностью металлический (10 мм) бесключевой патрон для быстрой и лёгкой смены принадлежностей
        • Электронная регулировка скорости для удобства работы в различных материалах
        • Прорезиненная рукоятка для максимального удобства в использовании
        • Возможность крепления на ремне с помощью специальной скобы