Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
Арт. 77777Х106167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Преимущества
- Прорезиненная рукоятка для максимального удобства в использовании
- Полностью металлический (10 мм) безключевой патрон для быстрой и лёгкой смены принадлежностей
- Размер балансировка и малый вес идеальны для использования одной рукой
- Электронная регулировка скорости для удобства работы в различных материалах
- Возможность крепления на ремне с помощью специальной скобы