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Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
4.2
10
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
    Арт. 77777Х106167
    4.2
    10
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
    Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт
      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт

      Дрель DeWalt DWD 115KS, 701 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106167
      4.2
      10

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Безударная сетевая дрель DWD115KS предназначена для ремонтно-строительных работ. Инструмент применяется для сверления отверстий в различных материалах (25мм в дереве и 10мм в металле). Быстрая смена насадок возможна с помощью быстрозажимного патрона. Электронная регулировка скорости обеспечивает эффективное использование инструмента в работе с различными материалами. В комплектацию входит удобный кейс для комфортного хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Прорезиненная рукоятка для максимального удобства в использовании
        • Полностью металлический (10 мм) безключевой патрон для быстрой и лёгкой смены принадлежностей
        • Размер балансировка и малый вес идеальны для использования одной рукой
        • Электронная регулировка скорости для удобства работы в различных материалах
        • Возможность крепления на ремне с помощью специальной скобы