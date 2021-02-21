Преимущества

Прорезиненная рукоятка для максимального удобства в использовании

Полностью металлический (10 мм) безключевой патрон для быстрой и лёгкой смены принадлежностей

Размер балансировка и малый вес идеальны для использования одной рукой

Электронная регулировка скорости для удобства работы в различных материалах

Возможность крепления на ремне с помощью специальной скобы

Безударная сетевая дрель DWD115KS предназначена для ремонтно-строительных работ. Инструмент применяется для сверления отверстий в различных материалах (25мм в дереве и 10мм в металле). Быстрая смена насадок возможна с помощью быстрозажимного патрона. Электронная регулировка скорости обеспечивает эффективное использование инструмента в работе с различными материалами. В комплектацию входит удобный кейс для комфортного хранения и транспортировки.