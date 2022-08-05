Преимущества

Инновационный совмещённый переключатель скорости и режимов работы - для простоты управления работой дрели

Дрель имеет две скорости работы, с помощью нажатия на клавишу пуска также возможна регулировка оборотов в пределах каждой скорости

Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании сверла, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Многопозиционная дополнительная рукоятка - для надежного и комфортного удержания дрели при работе

Двигатель мощностью 1100 Вт - для большей производительности.

Ударная дрель DeWalt DWD 524 KS - это мощный электроинструмент для профессионального использования. Область применения - выполнение сверлильных и бурильных операций. Для качественного выполнения поставленной задачи, инструмент оснащен электронной регулировкой скорости и ограничителем глубины сверления. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Металлический корпус лучше отводит тепло и прослужит долгое время. Рядом с клавишей пуска расположен переключатель направления вращения - для легкого выкручивания заклинившего сверла.