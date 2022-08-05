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Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Арт. 77777Х106250
    5.0
    1
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
    Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт
      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт

      Дрель ударная DeWalt DWD524KS, 1100 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х106250
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель DeWalt DWD 524 KS - это мощный электроинструмент для профессионального использования. Область применения - выполнение сверлильных и бурильных операций. Для качественного выполнения поставленной задачи, инструмент оснащен электронной регулировкой скорости и ограничителем глубины сверления. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Металлический корпус лучше отводит тепло и прослужит долгое время. Рядом с клавишей пуска расположен переключатель направления вращения - для легкого выкручивания заклинившего сверла.

        Преимущества

        • Инновационный совмещённый переключатель скорости и режимов работы - для простоты управления работой дрели
        • Дрель имеет две скорости работы, с помощью нажатия на клавишу пуска также возможна регулировка оборотов в пределах каждой скорости
        • Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании сверла, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Многопозиционная дополнительная рукоятка - для надежного и комфортного удержания дрели при работе
        • Двигатель мощностью 1100 Вт - для большей производительности.