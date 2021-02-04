Преимущества

Безударный прибор оснащен быстрозажимной конструкцией патрона для легкой смены оснастки с посадочным диаметром до 1 см

Инструмент Интерскол Д-10/350ЭР дополнен режимом обратного хода и способен легко просверлить отверстия в древесине глубиной до 2 см и металле глубиной до 1 см

Для обеспечения безопасности корпус оснащен блокировкой включения

Дрель Интерскол Д-10/350ЭР 580.1.0.00 предназначена для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (в том числе в металле, дереве и т.п.), а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Машина предназначена для бытового и промышленного применения