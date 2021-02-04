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Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
4.5
11
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
    Арт. 77777Х106231
    4.5
    11
    Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
    Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
    Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
      Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
      Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
      Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00

      Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106231
      4.5
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель Интерскол Д-10/350ЭР 580.1.0.00 предназначена для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (в том числе в металле, дереве и т.п.), а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Машина предназначена для бытового и промышленного применения

        Преимущества

        • Безударный прибор оснащен быстрозажимной конструкцией патрона для легкой смены оснастки с посадочным диаметром до 1 см
        • Инструмент Интерскол Д-10/350ЭР дополнен режимом обратного хода и способен легко просверлить отверстия в древесине глубиной до 2 см и металле глубиной до 1 см
        • Для обеспечения безопасности корпус оснащен блокировкой включения