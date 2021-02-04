Дрель Интерскол Д-10/350 ЭР 580.1.0.00
Арт. 77777Х106231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Интерскол Д-10/350ЭР 580.1.0.00 предназначена для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (в том числе в металле, дереве и т.п.), а так же заворачивания/отворачивания винтов и шурупов. Машина предназначена для бытового и промышленного применения
Преимущества
- Безударный прибор оснащен быстрозажимной конструкцией патрона для легкой смены оснастки с посадочным диаметром до 1 см
- Инструмент Интерскол Д-10/350ЭР дополнен режимом обратного хода и способен легко просверлить отверстия в древесине глубиной до 2 см и металле глубиной до 1 см
- Для обеспечения безопасности корпус оснащен блокировкой включения