Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке

Фиксатор выключателя для продолжительной работы

Малый вес для работы без усталости

Вентиляционные отверстия для быстрого охлаждения двигателя

Прорезиненная рукоятка для надежного захвата

Клипса для закрепления инструмента на поясе

Эргономичная рифленая рукоятка для надежного захвата

Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б используется для сверления дерева, металла, керамики и пластика. Быстрозажимной сверлильный патрон осуществляет легкую и быструю замену рабочих насадок. Модель оснащена кнопкой фиксации выключателя для продолжительной и неутомительной работы оператора. Клипса позволяет удобно закреплять инструмент на поясе, освобождая руки.