Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
Арт. О00000025235
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б используется для сверления дерева, металла, керамики и пластика. Быстрозажимной сверлильный патрон осуществляет легкую и быструю замену рабочих насадок. Модель оснащена кнопкой фиксации выключателя для продолжительной и неутомительной работы оператора. Клипса позволяет удобно закреплять инструмент на поясе, освобождая руки.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке
- Фиксатор выключателя для продолжительной работы
- Малый вес для работы без усталости
- Вентиляционные отверстия для быстрого охлаждения двигателя
- Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
- Клипса для закрепления инструмента на поясе
- Эргономичная рифленая рукоятка для надежного захвата