Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
    Арт. О00000025235
    5.0
    1
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
    Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт
      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт

      Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025235
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100шт.
      120 ₽
      5.0
      Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, 100шт.
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дрель электрическая Ставр ДЭ-10/650Б используется для сверления дерева, металла, керамики и пластика. Быстрозажимной сверлильный патрон осуществляет легкую и быструю замену рабочих насадок. Модель оснащена кнопкой фиксации выключателя для продолжительной и неутомительной работы оператора. Клипса позволяет удобно закреплять инструмент на поясе, освобождая руки.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке
        • Фиксатор выключателя для продолжительной работы
        • Малый вес для работы без усталости
        • Вентиляционные отверстия для быстрого охлаждения двигателя
        • Прорезиненная рукоятка для надежного захвата
        • Клипса для закрепления инструмента на поясе
        • Эргономичная рифленая рукоятка для надежного захвата