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Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
5.0
1
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Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
    Арт. Х12713253
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
    Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
    Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
      Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
      Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
      Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002

      Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713253
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение аккумулятора, В
      		4.8
      Частота вращения, об/мин
      		250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8РМ 50002 предназначена для работ с крепежами. Крутящий момент регулируется в диапазоне от 3 до 5 Нм, всего имеется 11 ступеней на выбор. Также для удобства пользования можно заблокировать шпиндель и работать инструментом как обычной ручной отверткой. Модель поставляется в комплекте с большим набором оснастки в удобном транспортировочном кейсе

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя делает возможным использование в качестве ручной отвертки
        • Удобный выключатель с функцией реверса
        • Металлический корпус редуктора
        • Удобная рукоятка с рельефной накладкой
        • Удобный транспортировочный кейс