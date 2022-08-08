Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002

Преимущества

Блокировка шпинделя делает возможным использование в качестве ручной отвертки

Удобный выключатель с функцией реверса

Металлический корпус редуктора

Удобная рукоятка с рельефной накладкой

Удобный транспортировочный кейс

Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8РМ 50002 предназначена для работ с крепежами. Крутящий момент регулируется в диапазоне от 3 до 5 Нм, всего имеется 11 ступеней на выбор. Также для удобства пользования можно заблокировать шпиндель и работать инструментом как обычной ручной отверткой. Модель поставляется в комплекте с большим набором оснастки в удобном транспортировочном кейсе