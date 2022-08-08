Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8 РМ 50002
Арт. Х12713253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение аккумулятора, В
|4.8
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Частота вращения, об/мин
|250
- Аккумуляторная отвертка Энкор ОА-4,8РМ 50002 предназначена для работ с крепежами. Крутящий момент регулируется в диапазоне от 3 до 5 Нм, всего имеется 11 ступеней на выбор. Также для удобства пользования можно заблокировать шпиндель и работать инструментом как обычной ручной отверткой. Модель поставляется в комплекте с большим набором оснастки в удобном транспортировочном кейсе
Преимущества
- Блокировка шпинделя делает возможным использование в качестве ручной отвертки
- Удобный выключатель с функцией реверса
- Металлический корпус редуктора
- Удобная рукоятка с рельефной накладкой
- Удобный транспортировочный кейс