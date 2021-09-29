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Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
4.0
1
2 050 ₽
Сетевые дрели
    Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
    Арт. 77777Х106270
    4.0
    1
    Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
    Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
    Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
    Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
    Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
      Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
      Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
      Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
      Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт
      Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт

      Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067, 380 Вт

      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106270
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      2 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067 применяется для сверления отверстий в различных материалах, например, дереве, металле, пластике и других. Количество оборотов данного инструмента регулируется при помощи специального колесика, расположенного на кнопке пуска. Быстрозажимной патрон упрощает замену рабочей оснастки. Для более комфортной работы дрель оснащена специальной клипсой для крепления на поясе.

        Преимущества

        • Электронная регулировка частоты вращения шпинделя
        • Регулировка частоты вращения нажатием на выключатель
        • Реверс
        • Выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
        • Быстрозажимной патрон
        • Малый вес, компактный размер
        • Клипса для фиксации на поясе
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2 м