Преимущества

Электронная регулировка частоты вращения шпинделя

Регулировка частоты вращения нажатием на выключатель

Реверс

Выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии

Быстрозажимной патрон

Малый вес, компактный размер

Клипса для фиксации на поясе

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2 м

Дрель Энкор ДЭ-380ЭР/10 50067 применяется для сверления отверстий в различных материалах, например, дереве, металле, пластике и других. Количество оборотов данного инструмента регулируется при помощи специального колесика, расположенного на кнопке пуска. Быстрозажимной патрон упрощает замену рабочей оснастки. Для более комфортной работы дрель оснащена специальной клипсой для крепления на поясе.