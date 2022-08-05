Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068, 500 Вт
Арт. 77777Х106262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068 применяется для сверления отверстий в различных материалах, например, дереве, металле, пластике и других. Корпус редуктора инструмента выполнен из металла, что увеличивает срок его службы. Сетевой шнур длиной 2.5 метра обрезинен для повышения уровня безопасности. Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм., что позволяет использовать дрель со сверлильной стойкой. Регулировочное колесо числа оборотов расположено на курке выключателя дрели. Данный инструмент оснащен быстрозажимным патроном для более простой и быстрой замены рабочей оснастки. Дрель оснащена специальной клипсой для крепления на поясе, что делает работу более комфортной.
Преимущества
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра
- Функция реверса
- Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм., что позволяет использовать дрель со сверлильной стойкой
- Малый вес - 1.68 кг