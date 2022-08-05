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Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068, 500 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068, 500 Вт
    Арт. 77777Х106262
    5.0
    1
    Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068, 500 Вт

      Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068, 500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106262
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068 применяется для сверления отверстий в различных материалах, например, дереве, металле, пластике и других. Корпус редуктора инструмента выполнен из металла, что увеличивает срок его службы. Сетевой шнур длиной 2.5 метра обрезинен для повышения уровня безопасности. Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм., что позволяет использовать дрель со сверлильной стойкой. Регулировочное колесо числа оборотов расположено на курке выключателя дрели. Данный инструмент оснащен быстрозажимным патроном для более простой и быстрой замены рабочей оснастки. Дрель оснащена специальной клипсой для крепления на поясе, что делает работу более комфортной.

        Преимущества

        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра
        • Функция реверса
        • Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм., что позволяет использовать дрель со сверлильной стойкой
        • Малый вес - 1.68 кг