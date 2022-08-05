Преимущества

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метра

Функция реверса

Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм., что позволяет использовать дрель со сверлильной стойкой

Малый вес - 1.68 кг

Дрель Энкор ДЭ-500ЭР/10М 50068 применяется для сверления отверстий в различных материалах, например, дереве, металле, пластике и других. Корпус редуктора инструмента выполнен из металла, что увеличивает срок его службы. Сетевой шнур длиной 2.5 метра обрезинен для повышения уровня безопасности. Диаметр шейки шпинделя составляет 43 мм., что позволяет использовать дрель со сверлильной стойкой. Регулировочное колесо числа оборотов расположено на курке выключателя дрели. Данный инструмент оснащен быстрозажимным патроном для более простой и быстрой замены рабочей оснастки. Дрель оснащена специальной клипсой для крепления на поясе, что делает работу более комфортной.