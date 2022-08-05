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Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
    Арт. 77777Х106283
    5.0
    1
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт

      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106283
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100 - это односкоростной электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 850 Вт. Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей. Данная модель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Дополнительная рукоятка специальной формы - для удобной работы инструментом в режиме миксера.

        Преимущества

        • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Инструмент оснащен двигателем мощностью 850 Вт - для большей производительности
        • Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра
        • Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей