Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт

Преимущества

Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Инструмент оснащен двигателем мощностью 850 Вт - для большей производительности

Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра

Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей

Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100 - это односкоростной электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 850 Вт. Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей. Данная модель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Дополнительная рукоятка специальной формы - для удобной работы инструментом в режиме миксера.