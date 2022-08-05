Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100, 850 Вт
Арт. 77777Х106283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Энкор ДМЭ-850/13Э 50100 - это односкоростной электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 850 Вт. Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей. Данная модель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами. Дополнительная рукоятка специальной формы - для удобной работы инструментом в режиме миксера.
Преимущества
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Инструмент оснащен двигателем мощностью 850 Вт - для большей производительности
- Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра
- Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей