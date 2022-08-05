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Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
5.0
1
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Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
    Арт. 77777Х106276
    5.0
    1
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
    Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт

      Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106276
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101 - это односкоростной электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 1050 Вт. Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для перемешивания строительных смесей. Для лучшего удержания при выполнении различных работ, дрель оснащена двумя дополнительными рукоятками. Клавиша "Пуск" фиксируется в положении старт. С помощью колесика, расположенного на клавише "Пуск" можно регулировать рабочую скорость инструмента. Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания.

        Преимущества

        • Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Для лучшего удержания инструмента при выполнении различных работ дрель оснащена двумя дополнительными рукоятками
        • Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Инструмент оснащен двигателем мощностью 1050 Вт - для большей производительности
        • Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра
        • Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей