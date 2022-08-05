Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101, 1050 Вт
Арт. 77777Х106276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Энкор ДМЭ-1050/16ЭР 50101 - это односкоростной электроинструмент бытового класса с двигателем мощностью 1050 Вт. Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для перемешивания строительных смесей. Для лучшего удержания при выполнении различных работ, дрель оснащена двумя дополнительными рукоятками. Клавиша "Пуск" фиксируется в положении старт. С помощью колесика, расположенного на клавише "Пуск" можно регулировать рабочую скорость инструмента. Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания.
Преимущества
- Данную модель можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Для лучшего удержания инструмента при выполнении различных работ дрель оснащена двумя дополнительными рукоятками
- Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Инструмент оснащен двигателем мощностью 1050 Вт - для большей производительности
- Инструмент снабжен обрезиненным сетевым шнуром длиной 2,5 метра
- Данную модель можно использовать в качестве дрели - для простого сверления в дереве и металле, а также в качестве миксера - для размешивания строительных смесей