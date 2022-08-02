Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
Арт. Х106674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|12.5
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Дрель Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060 - инструмент с небольшими габаритами. Это позволяет работать дрелью в труднодоступных местах. Благодаря небольшому весу можно удерживать инструмент одной рукой. Отличный вариант для потолочных работ. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену насадок без потери времени
Преимущества
- 9 - позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы
- Выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения
- Ползунковый переключатель реверса
- Малый вес и компактность