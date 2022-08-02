Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
    Арт. Х106674
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060

      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106674
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12.5
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060 - инструмент с небольшими габаритами. Это позволяет работать дрелью в труднодоступных местах. Благодаря небольшому весу можно удерживать инструмент одной рукой. Отличный вариант для потолочных работ. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену насадок без потери времени

        Преимущества

        • 9 - позиционная муфта регулировки крутящего момента обеспечивает высокую точность работы
        • Выключатель с возможностью плавной регулировки скорости вращения
        • Ползунковый переключатель реверса
        • Малый вес и компактность