Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060

Дрель Энкор ДШЭ-240ЭР/10 50060 - инструмент с небольшими габаритами. Это позволяет работать дрелью в труднодоступных местах. Благодаря небольшому весу можно удерживать инструмент одной рукой. Отличный вариант для потолочных работ. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену насадок без потери времени

Преимущества