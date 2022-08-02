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Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
    Арт. Х1218917
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
    Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066

      Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1218917
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066 - это двухскоростной инструмент, сконструированный для выполнения сверлильных и шуруповертных работ. Небольшой вес, рукоятка с мягкими накладками и выступом на основании придают комфорт и удобство работе оператора

        Преимущества

        • Функция реверса - для освобождения, зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
        • В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов можно выбрать один из 21 режимов крутящего момента
        • Небольшой вес (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции