Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066
Арт. Х1218917
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Электрическая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066 - это двухскоростной инструмент, сконструированный для выполнения сверлильных и шуруповертных работ. Небольшой вес, рукоятка с мягкими накладками и выступом на основании придают комфорт и удобство работе оператора
Преимущества
- Функция реверса - для освобождения, зажатого в материале сверла и выворачивания шурупов
- В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов можно выбрать один из 21 режимов крутящего момента
- Небольшой вес (всего 1,4 килограмма) - для неутомительной работы оператора
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции