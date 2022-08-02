Дрель-шуруповерт сетевая Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066

Электрическая дрель-шуруповерт Энкор ДШЭ-2 ЭР/10 1/8 50066 - это двухскоростной инструмент, сконструированный для выполнения сверлильных и шуруповертных работ. Небольшой вес, рукоятка с мягкими накладками и выступом на основании придают комфорт и удобство работе оператора

Преимущества