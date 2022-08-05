Дрель ударная Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090, 1000 Вт
Арт. 77777Х1065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090 сконструирована специально для выполнения сверлильных работ в различных материалах. Двухскоростной редуктор и плавная регулировка скорости - для точной работы. Для более надежной фиксации сверл дрель снабжена ключевым патроном. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло и прослужит долгое время.
Преимущества
- С помощью переключателя на боковой стороне редуктора можно выбрать одну из двух скоростей, а регулировочное колесико на кнопке пуска позволит установить необходимые обороты в пределах выбранной скорости
- Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания инструмента при работе