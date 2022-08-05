Преимущества

С помощью переключателя на боковой стороне редуктора можно выбрать одну из двух скоростей, а регулировочное колесико на кнопке пуска позволит установить необходимые обороты в пределах выбранной скорости

Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания инструмента при работе

Ударная дрель Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090 сконструирована специально для выполнения сверлильных работ в различных материалах. Двухскоростной редуктор и плавная регулировка скорости - для точной работы. Для более надежной фиксации сверл дрель снабжена ключевым патроном. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло и прослужит долгое время.