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Дрель ударная Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090, 1000 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090, 1000 Вт
    Арт. 77777Х1065
    5.0
    2
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090, 1000 Вт

      Дрель ударная Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090, 1000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х1065
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Энкор ДУЭ-2 1000ЭР/13 1/5 50090 сконструирована специально для выполнения сверлильных работ в различных материалах. Двухскоростной редуктор и плавная регулировка скорости - для точной работы. Для более надежной фиксации сверл дрель снабжена ключевым патроном. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло и прослужит долгое время. 

        Преимущества

        • С помощью переключателя на боковой стороне редуктора можно выбрать одну из двух скоростей, а регулировочное колесико на кнопке пуска позволит установить необходимые обороты в пределах выбранной скорости
        • Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания инструмента при работе