Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
Арт. Х106678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071 - инструмент с двумя режимами работы. На основной рукоятке дрели имеется резиновая накладка, поглощающая вибрацию. Число оборотов регулируется - можно настроить инструмент на каждый отдельно взятый вид работ.
Преимущества
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Режим реверса
- Обрезиненный сетевой шнур 2.5 метра
- На основании кабеля имеется держательная муфта для крепления патронного ключа