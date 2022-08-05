Преимущества

Регулируемая дополнительная рукоятка

Режим реверса

Обрезиненный сетевой шнур 2.5 метра

На основании кабеля имеется держательная муфта для крепления патронного ключа

Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071 - инструмент с двумя режимами работы. На основной рукоятке дрели имеется резиновая накладка, поглощающая вибрацию. Число оборотов регулируется - можно настроить инструмент на каждый отдельно взятый вид работ.