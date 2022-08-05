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Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
    Арт. Х106678
    5.0
    1
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт

      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071, 580 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106678
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13 50071 - инструмент с двумя режимами работы. На основной рукоятке дрели имеется резиновая накладка, поглощающая вибрацию. Число оборотов регулируется - можно настроить инструмент на каждый отдельно взятый вид работ.

        Преимущества

        • Регулируемая дополнительная рукоятка
        • Режим реверса
        • Обрезиненный сетевой шнур 2.5 метра
        • На основании кабеля имеется держательная муфта для крепления патронного ключа