Преимущества

Наличие ключевого патрона предусматривает надежное закрепление расходного инструмента

Выбор между ударным и безударным режимами работы осуществляется с помощью тумблера сверху на корпусе

Органы управления функционалом собраны в одном месте, что упрощает использование инструмента

Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13М 50073 оснащена удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания

Мощный двигатель для оптимальной производительности

Электронная регулировка скорости вращения

Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла

Фиксатор пусковой клавиши

Мягкая накладка на рукоятке исключает риск проскальзывания инструмента в руке

Конструкция корпуса предусматривает удобство работы над головой

Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя

Ограничитель глубины для сверления точных по размерам глухих отверстий

Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13М 50073 предназначена для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче, бетоне. Ударный и безударный режимы работы можно выбрать с помощью переключателя сверху на корпусе. Для удобства выведения застрявшего в материале сверла предусмотрена функция реверса. Дополнительная рукоятка вращается вокруг своей оси, ее можно фиксировать в любом удобном оператору положении.