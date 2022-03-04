Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
Арт. 77777Х106246
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13М 50073 предназначена для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче, бетоне. Ударный и безударный режимы работы можно выбрать с помощью переключателя сверху на корпусе. Для удобства выведения застрявшего в материале сверла предусмотрена функция реверса. Дополнительная рукоятка вращается вокруг своей оси, ее можно фиксировать в любом удобном оператору положении.
Преимущества
- Наличие ключевого патрона предусматривает надежное закрепление расходного инструмента
- Выбор между ударным и безударным режимами работы осуществляется с помощью тумблера сверху на корпусе
- Органы управления функционалом собраны в одном месте, что упрощает использование инструмента
- Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13М 50073 оснащена удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания
- Мощный двигатель для оптимальной производительности
- Электронная регулировка скорости вращения
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
- Фиксатор пусковой клавиши
- Мягкая накладка на рукоятке исключает риск проскальзывания инструмента в руке
- Конструкция корпуса предусматривает удобство работы над головой
- Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
- Ограничитель глубины для сверления точных по размерам глухих отверстий