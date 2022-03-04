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Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
3.8
5
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
    Арт. 77777Х106246
    3.8
    5
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073

      Дрель ударная Энкор ДУЭ-580ЭР/13М, 580 Вт 50073

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106246
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13М 50073 предназначена для сверления отверстий в древесине, металле, кирпиче, бетоне. Ударный и безударный режимы работы можно выбрать с помощью переключателя сверху на корпусе. Для удобства выведения застрявшего в материале сверла предусмотрена функция реверса. Дополнительная рукоятка вращается вокруг своей оси, ее можно фиксировать в любом удобном оператору положении.

        Преимущества

        • Наличие ключевого патрона предусматривает надежное закрепление расходного инструмента
        • Выбор между ударным и безударным режимами работы осуществляется с помощью тумблера сверху на корпусе
        • Органы управления функционалом собраны в одном месте, что упрощает использование инструмента
        • Ударная дрель Энкор ДУЭ-580ЭР/13М 50073 оснащена удобной дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания
        • Мощный двигатель для оптимальной производительности
        • Электронная регулировка скорости вращения
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
        • Фиксатор пусковой клавиши
        • Мягкая накладка на рукоятке исключает риск проскальзывания инструмента в руке
        • Конструкция корпуса предусматривает удобство работы над головой
        • Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
        • Ограничитель глубины для сверления точных по размерам глухих отверстий