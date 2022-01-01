Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
Арт. 77777Х106286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080 сконструирована специально для выполнения сверлильных и бурильных работ в различных материалах. Регулируемая скорость - для точной работы с различными материалами. Инструмент оснащен фиксируемой, в положении старт, клавишей пуска.
Преимущества
- С помощью колесика на клавише пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
- Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания инструмента при работе