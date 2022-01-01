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Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
    Арт. 77777Х106286
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт

      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106286

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080 сконструирована специально для выполнения сверлильных и бурильных работ в различных материалах. Регулируемая скорость - для точной работы с различными материалами. Инструмент оснащен фиксируемой, в положении старт, клавишей пуска. 

        Преимущества

        • С помощью колесика на клавише пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
        • Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания инструмента при работе