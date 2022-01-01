Преимущества

С помощью колесика на клавише пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента

Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

Дополнительная рукоятка - для лучшего удержания инструмента при работе

Ударная дрель Энкор ДУЭ-750ЭР/13 1/6 50080 сконструирована специально для выполнения сверлильных и бурильных работ в различных материалах. Регулируемая скорость - для точной работы с различными материалами. Инструмент оснащен фиксируемой, в положении старт, клавишей пуска.