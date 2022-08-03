Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD 3701507

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

24 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами

Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны

Двухскоростной редуктор

Рукоятка я резиновым покрытием - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповерт Greenworks G24DD

Модель совместима с моделью аккумулятора GreenWorks 2902707(2 А*ч) и 2902807(4 А*ч)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD снабжена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую замену сверл без помощи ключа. Большое количество ступеней крутящего момента позволяет подобрать необходимое значение, подходящее под конкретный материал. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях