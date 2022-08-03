Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD 3701507
Арт. X1048041302563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|56
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD снабжена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую замену сверл без помощи ключа. Большое количество ступеней крутящего момента позволяет подобрать необходимое значение, подходящее под конкретный материал. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- 24 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
- Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
- Двухскоростной редуктор
- Рукоятка я резиновым покрытием - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповерт Greenworks G24DD
- Модель совместима с моделью аккумулятора GreenWorks 2902707(2 А*ч) и 2902807(4 А*ч)