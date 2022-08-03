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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD 3701507
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD 3701507
    Арт. X1048041302563
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD 3701507

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD 3701507

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048041302563
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		56
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD снабжена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую замену сверл без помощи ключа. Большое количество ступеней крутящего момента позволяет подобрать необходимое значение, подходящее под конкретный материал. Встроенная подсветка даёт возможность работать в тёмных помещениях

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • 24 ступени крутящего момента - для работы с различными материалами
        • Встроенная подсветка - для освещения рабочей зоны
        • Двухскоростной редуктор
        • Рукоятка я резиновым покрытием - для комфортной работы аккумуляторной дрелью-шуруповерт Greenworks G24DD
        • Модель совместима с моделью аккумулятора GreenWorks 2902707(2 А*ч) и 2902807(4 А*ч)