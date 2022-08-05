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Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
    Арт. Х106472
    5.0
    1
    Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
    Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
    Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
    Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
    Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
      Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
      Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
      Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
      Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
      Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт

      Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х106472
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой смены оснастки без использования дополнительного инструмента. С помощью регулировочного колесика можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ. Дрель имеет небольшие габариты и малый вес.

        Преимущества

        • Регулировка скорости вращения
        • Небольшие габариты и вес
        • Реверс
        • Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену оснастки