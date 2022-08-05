Преимущества

Регулировка скорости вращения

Небольшие габариты и вес

Реверс

Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену оснастки

Дрель оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой смены оснастки без использования дополнительного инструмента. С помощью регулировочного колесика можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ. Дрель имеет небольшие габариты и малый вес.