Дрель Hitachi D10VC2-S, 460 Вт
Арт. Х106472
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель оснащена быстрозажимным патроном - для быстрой смены оснастки без использования дополнительного инструмента. С помощью регулировочного колесика можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ. Дрель имеет небольшие габариты и малый вес.
Преимущества
- Регулировка скорости вращения
- Небольшие габариты и вес
- Реверс
- Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю смену оснастки