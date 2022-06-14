Преимущества

С помощью специального зажима можно закрепить дрельHitachi D6SHна ремне, что очень удобно при выполнении потолочных работ

Кнопка фиксации включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной

Ограничитель глубины сверления имеет на конце мягкий наконечник - для предотвращения повреждений при сверлении стен с обоями и другими материалами

Высокая скорость сверления

Небольшие габариты и малый вес

Дрель Hitachi D6SH оснащена патроном до 6.5 мм инструмент имеет небольшие габариты - для более удобной работы. Кнопка фиксации делает продолжительную работу более комфортной. Возможна работа одной рукой за счет малого веса дрели.