Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
Арт. Х12379
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Hitachi D6SH оснащена патроном до 6.5 мм инструмент имеет небольшие габариты - для более удобной работы. Кнопка фиксации делает продолжительную работу более комфортной. Возможна работа одной рукой за счет малого веса дрели.
Преимущества
- С помощью специального зажима можно закрепить дрельHitachi D6SHна ремне, что очень удобно при выполнении потолочных работ
- Кнопка фиксации включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной
- Ограничитель глубины сверления имеет на конце мягкий наконечник - для предотвращения повреждений при сверлении стен с обоями и другими материалами
- Высокая скорость сверления
- Небольшие габариты и малый вес