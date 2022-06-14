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Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
4.7
3
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
    Арт. Х12379
    4.7
    3
    Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
    Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
    Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
    Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
    Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
      Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
      Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
      Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
      Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт
      Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт

      Дрель Hitachi D6SH, 240 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12379
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Hitachi D6SH оснащена патроном до 6.5 мм инструмент имеет небольшие габариты - для более удобной работы. Кнопка фиксации делает продолжительную работу более комфортной. Возможна работа одной рукой за счет малого веса дрели.

        Преимущества

        • С помощью специального зажима можно закрепить дрельHitachi D6SHна ремне, что очень удобно при выполнении потолочных работ
        • Кнопка фиксации включенного состояния делает продолжительную работу более комфортной
        • Ограничитель глубины сверления имеет на конце мягкий наконечник - для предотвращения повреждений при сверлении стен с обоями и другими материалами
        • Высокая скорость сверления
        • Небольшие габариты и малый вес