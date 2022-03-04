Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
Арт. Х12205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Электрическая ударная дрель Hitachi DV 16V – хороший инструмент для сверления особо прочных материалов типа кирпича и бетона. Подходит и для дерева и металла. Используется для сверления широких отверстий (бетон до 16 мм в диаметре). Отличные показатели по частоте ударов – до 34500 в минуту.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Самая высокая скорость вращения в классе ударных дрелей – до 2900 оборотов в минуту
- Электронная система управления скоростью
- Регулировка оборотов
- Блокировка кнопки «Пуск» при длительном сверлении
- Металлический корпус редуктора
- Прочный быстрозажимной патрон
- Изогнутая эргономичная ручка с резиновыми накладками для комфортной работы
- Компактность и легкий вес