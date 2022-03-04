Электрическая ударная дрель Hitachi DV 16V – хороший инструмент для сверления особо прочных материалов типа кирпича и бетона. Подходит и для дерева и металла. Используется для сверления широких отверстий (бетон до 16 мм в диаметре). Отличные показатели по частоте ударов – до 34500 в минуту.

Преимущества