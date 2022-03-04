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Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
4.5
4
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
    Арт. Х12205
    4.5
    4
    Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
    Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт
      Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт

      Дрель ударная Hitachi DV16V, 590 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12205
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрическая ударная дрель Hitachi DV 16V – хороший инструмент для сверления особо прочных материалов типа кирпича и бетона. Подходит и для дерева и металла. Используется для сверления широких отверстий (бетон до 16 мм в диаметре). Отличные показатели по частоте ударов – до 34500 в минуту.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Самая высокая скорость вращения в классе ударных дрелей – до 2900 оборотов в минуту
        • Электронная система управления скоростью
        • Регулировка оборотов
        • Блокировка кнопки «Пуск» при длительном сверлении
        • Металлический корпус редуктора
        • Прочный быстрозажимной патрон
        • Изогнутая эргономичная ручка с резиновыми накладками для комфортной работы
        • Компактность и легкий вес