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Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт
    Арт. 77777Х106312
    5.0
    1
    Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт
    Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт
      Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт
      Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт

      Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106312
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Интерскол Д-10/350 225.1.0.40 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует легкой смене оснастки. Имеется специальное колесико, которым можно регулировать число оборотов. Для продолжительной и неутомительной работы оператора предусмотрена кнопка фиксации выключателя. На корпусе есть специальный зажим, с помощью которого можно вешать инструмент на пояс и освобождать руки.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон
        • Регулировка числа оборотов
        • Реверс
        • Небольшие габариты
        • Специальный зажим - для подвешивания инструмента на ремень
        • Фиксация клавиши "Пуск"
        • Удобная рукоятка