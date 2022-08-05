Дрель Интерскол Д-10/350Т, 350 Вт
Арт. 77777Х106312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Интерскол Д-10/350 225.1.0.40 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует легкой смене оснастки. Имеется специальное колесико, которым можно регулировать число оборотов. Для продолжительной и неутомительной работы оператора предусмотрена кнопка фиксации выключателя. На корпусе есть специальный зажим, с помощью которого можно вешать инструмент на пояс и освобождать руки.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон
- Регулировка числа оборотов
- Реверс
- Небольшие габариты
- Специальный зажим - для подвешивания инструмента на ремень
- Фиксация клавиши "Пуск"
- Удобная рукоятка