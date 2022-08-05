Преимущества

Быстрозажимной патрон

Регулировка числа оборотов

Реверс

Небольшие габариты

Специальный зажим - для подвешивания инструмента на ремень

Фиксация клавиши "Пуск"

Удобная рукоятка

Дрель Интерскол Д-10/350 225.1.0.40 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует легкой смене оснастки. Имеется специальное колесико, которым можно регулировать число оборотов. Для продолжительной и неутомительной работы оператора предусмотрена кнопка фиксации выключателя. На корпусе есть специальный зажим, с помощью которого можно вешать инструмент на пояс и освобождать руки.