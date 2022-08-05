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Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
    Арт. 77777Х106266
    5.0
    1
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт

      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106266
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Интерскол Д-11/540ЭР - это удобный инструмент средней мощности, применяемый для выполнения сверлильных работ. Сверление возможно в различных материалах, таких как дерево, металл, пластик. Стандартная шейка диаметром 43 миллиметра служит для установки дрели в стойку, так ее можно использовать в качестве сверлильного станка.

        Преимущества

        • При необходимости можно легко установить ключевой патрон благодаря стандартной резьбе шпинделя 1/2 дюйма
        • Для более надежного удержания дрели при работе возможна установка дополнительной рукояти (приобретается отдельно)
        • Наличие функции реверса предназначено для освобождения зажатого в материале сверла
        • С помощью поворотного колесика, расположенного на клавише пуска, можно регулировать рабочую скорость инструмента
        • Стандартная шейка диаметром 43 миллиметра служит для установки дрели в стойку
        • Для точного засверливания возможна плавная регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку пуска