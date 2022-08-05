Преимущества

При необходимости можно легко установить ключевой патрон благодаря стандартной резьбе шпинделя 1/2 дюйма

Для более надежного удержания дрели при работе возможна установка дополнительной рукояти (приобретается отдельно)

Наличие функции реверса предназначено для освобождения зажатого в материале сверла

С помощью поворотного колесика, расположенного на клавише пуска, можно регулировать рабочую скорость инструмента

Стандартная шейка диаметром 43 миллиметра служит для установки дрели в стойку

Для точного засверливания возможна плавная регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку пуска

Дрель Интерскол Д-11/540ЭР - это удобный инструмент средней мощности, применяемый для выполнения сверлильных работ. Сверление возможно в различных материалах, таких как дерево, металл, пластик. Стандартная шейка диаметром 43 миллиметра служит для установки дрели в стойку, так ее можно использовать в качестве сверлильного станка.