Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540ЭР, 540 Вт
Арт. 77777Х106266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Интерскол Д-11/540ЭР - это удобный инструмент средней мощности, применяемый для выполнения сверлильных работ. Сверление возможно в различных материалах, таких как дерево, металл, пластик. Стандартная шейка диаметром 43 миллиметра служит для установки дрели в стойку, так ее можно использовать в качестве сверлильного станка.
Преимущества
- При необходимости можно легко установить ключевой патрон благодаря стандартной резьбе шпинделя 1/2 дюйма
- Для более надежного удержания дрели при работе возможна установка дополнительной рукояти (приобретается отдельно)
- Наличие функции реверса предназначено для освобождения зажатого в материале сверла
- С помощью поворотного колесика, расположенного на клавише пуска, можно регулировать рабочую скорость инструмента
- Стандартная шейка диаметром 43 миллиметра служит для установки дрели в стойку
- Для точного засверливания возможна плавная регулировка оборотов усилием нажатия на кнопку пуска