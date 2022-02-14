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Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
    Арт. 77777Х106309
    5.0
    2
    Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
    Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
    Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
    Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
    Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
      Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
      Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
      Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
      Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
      Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт

      Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дрель Интерскол Д-11/540Т является сетевым безударным инструментом со средней мощностью в 530 Вт. Ее широко используют при проведении универсальных работ на даче и дома: сверление пластика, дерева, а также в строительных работах и металлообработке. Функция реверса дает возможность применять этот инструмент для выкручивания и закручивания саморезов и шурупов, что пригодится для сборки мебели и в небольшом домашнем ремонте.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Обрезиненная нескользящая ручка
        • Шейка стандартного размера 43 мм позволяет использовать в сверлильной стойке
        • Быстрозажимный патрон способствует легкой и быстрой замене оснастки
        • Удобный выключатель совмещает задачу регулирования частоты вращения
        • Реверс
        • Возможность установки дополнительной рукоятки (в комплект не входит)