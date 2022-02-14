Дрель Интерскол Д-11/540Т, 540 Вт
Арт. 77777Х106309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Дрель Интерскол Д-11/540Т является сетевым безударным инструментом со средней мощностью в 530 Вт. Ее широко используют при проведении универсальных работ на даче и дома: сверление пластика, дерева, а также в строительных работах и металлообработке. Функция реверса дает возможность применять этот инструмент для выкручивания и закручивания саморезов и шурупов, что пригодится для сборки мебели и в небольшом домашнем ремонте.
Преимущества
- Небольшой вес
- Обрезиненная нескользящая ручка
- Шейка стандартного размера 43 мм позволяет использовать в сверлильной стойке
- Быстрозажимный патрон способствует легкой и быстрой замене оснастки
- Удобный выключатель совмещает задачу регулирования частоты вращения
- Реверс
- Возможность установки дополнительной рукоятки (в комплект не входит)