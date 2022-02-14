Дрель Интерскол Д-11/540Т является сетевым безударным инструментом со средней мощностью в 530 Вт. Ее широко используют при проведении универсальных работ на даче и дома: сверление пластика, дерева, а также в строительных работах и металлообработке. Функция реверса дает возможность применять этот инструмент для выкручивания и закручивания саморезов и шурупов, что пригодится для сборки мебели и в небольшом домашнем ремонте.

Преимущества