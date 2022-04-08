Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
Арт. X1048041302569
Характеристики
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Производитель
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Напряжение аккумулятора, В
|14.4
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Емкость аккумулятора, А/ч
|1.5
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Тип двигателя
|щеточный
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Наличие удара
|Нет
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Наличие реверса
|Да
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Наличие подсветки
|Нет
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Тип патрона
|быстрозажимной
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Макс. крутящий момент, Нм
|12.5
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4 ЭР предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Два аккумулятора, идущих в комплекте, обеспечивают длительную работу. Пятнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.
Преимущества
- Магнитный держатель обеспечивает удобное хранение и транспортировку принадлежностей
- Универсальное применение. На инструменте можно выставить один из пятнадцати режимов крутящего момента или режим сверления
- Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание аккумуляторной дрели-шуруповерта Интерскол ДА-14.4 ЭР
- Блокировка шпинделя
- Оптимальная балансировка обеспечивает комфортность при работе