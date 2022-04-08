Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР

Преимущества

Магнитный держатель обеспечивает удобное хранение и транспортировку принадлежностей

Универсальное применение. На инструменте можно выставить один из пятнадцати режимов крутящего момента или режим сверления

Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание аккумуляторной дрели-шуруповерта Интерскол ДА-14.4 ЭР

Блокировка шпинделя

Оптимальная балансировка обеспечивает комфортность при работе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4 ЭР предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Два аккумулятора, идущих в комплекте, обеспечивают длительную работу. Пятнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.