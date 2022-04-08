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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
5.0
2
Найти аналог
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Арт. X1048041302569
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР

    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4ЭР

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X1048041302569
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Интерскол
    Напряжение аккумулятора, В
    		14.4
    Емкость аккумулятора, А/ч
    		1.5
    Тип двигателя
    		щеточный
    Наличие удара
    		Нет
    Наличие реверса
    		Да
    Наличие подсветки
    		Нет
    Тип патрона
    		быстрозажимной
    Макс. крутящий момент, Нм
    		12.5
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол ДА-14.4 ЭР предназначена для закручивания крепежных элементов и сверления отверстий. Два аккумулятора, идущих в комплекте, обеспечивают длительную работу. Пятнадцать режимов крутящего момента позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы.

      Преимущества

      • Магнитный держатель обеспечивает удобное хранение и транспортировку принадлежностей
      • Универсальное применение. На инструменте можно выставить один из пятнадцати режимов крутящего момента или режим сверления
      • Удобная рукоятка. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание аккумуляторной дрели-шуруповерта Интерскол ДА-14.4 ЭР
      • Блокировка шпинделя
      • Оптимальная балансировка обеспечивает комфортность при работе