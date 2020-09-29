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Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
4.6
48
2 250 ₽
3 240 ₽
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
    Арт. 77777Х106305
    4.6
    48
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
    Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э

      Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э

      • -990 ₽
      2 250 ₽
      3 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106305
      4.6
      48

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -990 ₽
      2 250 ₽
      3 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрическая дрель ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э это отличная модель для эксплуатации в быту. Обладает муфтой предохранения двигателя от перегрева, функцией реверса, оснащена прочным корпусом и удобной рукояткой с резиновым покрытием. Эта небольшая, но продуктивная дрель поможет установить новые метизы, извлечь старые, подготовить материал к монтажу и многое другое. Она весит менее двух килограмм, имеет упор на нижней части рукояти, и поэтому комфортна в эксплуатации. Электродрель идеально подходит для ремонта, сборки мебели и установки полок в доме. ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э купить можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

        Преимущества шуруповерта сетевого ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э:

        • Практичность;
        • Малый вес;
        • Электронная регулировка оборотов;
        • Ограничительная муфта;
        • Реверс;
        • Упор на рукоятке.

        Комплектация:

        • Дрель-шуруповерт;
        • Инструкция по применению;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.