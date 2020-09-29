Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э

Электрическая дрель ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э это отличная модель для эксплуатации в быту. Обладает муфтой предохранения двигателя от перегрева, функцией реверса, оснащена прочным корпусом и удобной рукояткой с резиновым покрытием. Эта небольшая, но продуктивная дрель поможет установить новые метизы, извлечь старые, подготовить материал к монтажу и многое другое. Она весит менее двух килограмм, имеет упор на нижней части рукояти, и поэтому комфортна в эксплуатации. Электродрель идеально подходит для ремонта, сборки мебели и установки полок в доме. ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э купить можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.

Преимущества шуруповерта сетевого ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э:

Практичность;

Малый вес;

Электронная регулировка оборотов;

Ограничительная муфта;

Реверс;

Упор на рукоятке.

Комплектация: