Сетевая дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э
Арт. 77777Х106305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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Электрическая дрель ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э это отличная модель для эксплуатации в быту. Обладает муфтой предохранения двигателя от перегрева, функцией реверса, оснащена прочным корпусом и удобной рукояткой с резиновым покрытием. Эта небольшая, но продуктивная дрель поможет установить новые метизы, извлечь старые, подготовить материал к монтажу и многое другое. Она весит менее двух килограмм, имеет упор на нижней части рукояти, и поэтому комфортна в эксплуатации. Электродрель идеально подходит для ремонта, сборки мебели и установки полок в доме. ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э купить можно в Интернет-магазине “Бигам” в один клик.
Преимущества шуруповерта сетевого ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э:
- Практичность;
- Малый вес;
- Электронная регулировка оборотов;
- Ограничительная муфта;
- Реверс;
- Упор на рукоятке.
Комплектация:
- Дрель-шуруповерт;
- Инструкция по применению;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.