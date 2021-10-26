Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
Арт. Х106370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Сетевая ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и проведения общестроительных работ. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы ударной дрелью Интерскол ДУ-13/650ЭР 581.1.0.00
- Наличие реверса
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Клипса - для ношения инструмента на ремне
- В основании кабеля имеется отверстие для патронного ключа
- В зависимости от материала можно выбрать нужное число оборотов с помощью регулировочного колеса
- Ударная дрель Интерскол ДУ-13/650 ЭР оснащена кнопкой фиксации выключателя для продолжительной работы