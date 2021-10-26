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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
3.7
3
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
    Арт. Х106370
    3.7
    3
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт

      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/650 ЭР, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106370
      3.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сетевая ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и проведения общестроительных работ. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы ударной дрелью Интерскол ДУ-13/650ЭР 581.1.0.00
        • Наличие реверса
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Клипса - для ношения инструмента на ремне
        • В основании кабеля имеется отверстие для патронного ключа
        • В зависимости от материала можно выбрать нужное число оборотов с помощью регулировочного колеса
        • Ударная дрель Интерскол ДУ-13/650 ЭР оснащена кнопкой фиксации выключателя для продолжительной работы