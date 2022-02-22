Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
Арт. 77777Х106230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Профессиональная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и при производстве общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами
- Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе
- Дрель имеет два режима работы: режим сверления и режим ударного сверления. Выбрать один из двух режимов удобно с помощью специального тумблера на корпусе
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Клавиша пуска фиксируется во включенном положении - для продолжительной работы ударной дрелью ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/810ЭР 150.1.3.00
- Основная рукоятка оснащена мягкими накладками и имеет выступ на основании - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- С помощью колесика на клавише пуска легко и просто регулировать количество оборотов в пределах каждой скорости
- Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
- Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- На сетевом шнуре имеется отверстие для хранения ключа
- Дополнительная рукоять - для удержания инструмента двумя руками