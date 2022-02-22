Преимущества

Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами

Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе

Дрель имеет два режима работы: режим сверления и режим ударного сверления. Выбрать один из двух режимов удобно с помощью специального тумблера на корпусе

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Клавиша пуска фиксируется во включенном положении - для продолжительной работы ударной дрелью ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/810ЭР 150.1.3.00

Основная рукоятка оснащена мягкими накладками и имеет выступ на основании - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе

Корпус редуктора из магниевого сплава

С помощью колесика на клавише пуска легко и просто регулировать количество оборотов в пределах каждой скорости

Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

На сетевом шнуре имеется отверстие для хранения ключа

Дополнительная рукоять - для удержания инструмента двумя руками

Профессиональная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и при производстве общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.