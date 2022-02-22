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Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
5.0
2
4 377 ₽
6 130 ₽
Сетевые дрели
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
    Арт. 77777Х106230
    5.0
    2
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
    Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР
      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР

      Дрель электрическая ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР

      • -1 753 ₽
      4 377 ₽
      6 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 753 ₽
      4 377 ₽
      6 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и при производстве общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Дрель оснащена ключевым патроном, который более надежен при работе с твердыми материалами
        • Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе
        • Дрель имеет два режима работы: режим сверления и режим ударного сверления. Выбрать один из двух режимов удобно с помощью специального тумблера на корпусе
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Клавиша пуска фиксируется во включенном положении - для продолжительной работы ударной дрелью ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/810ЭР 150.1.3.00
        • Основная рукоятка оснащена мягкими накладками и имеет выступ на основании - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе
        • Корпус редуктора из магниевого сплава
        • С помощью колесика на клавише пуска легко и просто регулировать количество оборотов в пределах каждой скорости
        • Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
        • Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • На сетевом шнуре имеется отверстие для хранения ключа
        • Дополнительная рукоять - для удержания инструмента двумя руками