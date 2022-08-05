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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Арт. 77777Х106248
    5.0
    1
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт

      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106248
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/810ЭР 150.1.3.00 сконструирована для выполнения сверлильных и бурильных операций. Ключевой патрон, которым оснащена данная модель, более надежен при работе с такими материалами как сталь и бетон. Две скорости и два режима дают возможность точной работы с различными материалами. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Клавиша пуска фиксируется во включенном положении - для продолжительной работы ударной дрелью. Основная рукоятка оснащена мягкими накладками и имеет выступ на основании - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе.

        Преимущества

        • Корпус редуктора из магниевого сплава
        • С помощью колесика на клавише пуска легко и просто регулировать количество оборотов в пределах каждой скорости
        • Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
        • Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • На сетевом шнуре имеется отверстие для хранения ключа
        • Дополнительная рукоять - для удержания инструмента двумя руками