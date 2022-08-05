Преимущества

Корпус редуктора из магниевого сплава

С помощью колесика на клавише пуска легко и просто регулировать количество оборотов в пределах каждой скорости

Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

На сетевом шнуре имеется отверстие для хранения ключа

Дополнительная рукоять - для удержания инструмента двумя руками

Ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/810ЭР 150.1.3.00 сконструирована для выполнения сверлильных и бурильных операций. Ключевой патрон, которым оснащена данная модель, более надежен при работе с такими материалами как сталь и бетон. Две скорости и два режима дают возможность точной работы с различными материалами. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Клавиша пуска фиксируется во включенном положении - для продолжительной работы ударной дрелью. Основная рукоятка оснащена мягкими накладками и имеет выступ на основании - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе.