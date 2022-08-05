Дрель ударная Интерскол ДУ-13/810ЭР, 810 Вт
Арт. 77777Х106248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/810ЭР 150.1.3.00 сконструирована для выполнения сверлильных и бурильных операций. Ключевой патрон, которым оснащена данная модель, более надежен при работе с такими материалами как сталь и бетон. Две скорости и два режима дают возможность точной работы с различными материалами. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Клавиша пуска фиксируется во включенном положении - для продолжительной работы ударной дрелью. Основная рукоятка оснащена мягкими накладками и имеет выступ на основании - для надежного и комфортного удержания инструмента при работе.
Преимущества
- Корпус редуктора из магниевого сплава
- С помощью колесика на клавише пуска легко и просто регулировать количество оборотов в пределах каждой скорости
- Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
- Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- На сетевом шнуре имеется отверстие для хранения ключа
- Дополнительная рукоять - для удержания инструмента двумя руками