Ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР – профессиональное оборудование, способное работать с любым материалом: древесиной, металлом, бетоном и кирпичом. Используется для сверления отверстий и закрепления или откручивания шурупов, винтов. Функция реверса реализуется поворотом щеток. Частота вращения шпинделя регулируется силой нажатия пусковой клавиши. Также дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР имеет ограничитель скорости для точной и аккуратной работы с материалами. Патрон ключевого типа обеспечивает надежность крепления оснастки. Купить ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР – значит принять решение в пользу практичного и долговечного инструмента.

Преимущества