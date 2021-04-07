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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
4.9
7
5 990 ₽
6 130 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР
    Арт. 77777Х106274
    4.9
    7
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР (мощность 810 Вт, патрон 13 мм, макс диаметр сверления металла 13 мм)

      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР

      • -140 ₽
      5 990 ₽
      6 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106274
      4.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -140 ₽
      5 990 ₽
      6 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР – профессиональное оборудование, способное работать с любым материалом: древесиной, металлом, бетоном и кирпичом. Используется для сверления отверстий и закрепления или откручивания шурупов, винтов. Функция реверса реализуется поворотом щеток. Частота вращения шпинделя регулируется силой нажатия пусковой клавиши. Также дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР имеет ограничитель скорости для точной и аккуратной работы с материалами. Патрон ключевого типа обеспечивает надежность крепления оснастки. Купить ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР – значит принять решение в пользу практичного и долговечного инструмента.

        Преимущества

        • Мощность 810 Вт
        • Ключевой патрон
        • Удобное переключение скоростей
        • Небольшой вес 2,8 кг
        • Наличие фиксатора пуска
        • Поворот щёток при реверсе