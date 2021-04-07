Дрель ударная Интерскол ДУ-13/820 ЭР
Арт. 77777Х106274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР – профессиональное оборудование, способное работать с любым материалом: древесиной, металлом, бетоном и кирпичом. Используется для сверления отверстий и закрепления или откручивания шурупов, винтов. Функция реверса реализуется поворотом щеток. Частота вращения шпинделя регулируется силой нажатия пусковой клавиши. Также дрель ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР имеет ограничитель скорости для точной и аккуратной работы с материалами. Патрон ключевого типа обеспечивает надежность крепления оснастки. Купить ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/820 ЭР – значит принять решение в пользу практичного и долговечного инструмента.
Преимущества
- Мощность 810 Вт
- Ключевой патрон
- Удобное переключение скоростей
- Небольшой вес 2,8 кг
- Наличие фиксатора пуска
- Поворот щёток при реверсе