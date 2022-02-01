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Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
4.2
10
5 770 ₽
7 040 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
    Арт. 77777Х106293
    4.2
    10
    Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
    Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
      Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт

      Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт

      • -1 270 ₽
      5 770 ₽
      7 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х106293
      4.2
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -1 270 ₽
      5 770 ₽
      7 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональная мощная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и для проведения общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Благодаря ключевому патрону обеспечивается надежное закрепление сверла
        • Для удобства выполнения различных задач на выбор есть два режима работы - ударный и безударный
        • Функция реверса представлена поворотом щеток, что обеспечивает им продолжительный срок службы и постоянную мощность как при правом, так и при левом вращении
        • На клавише пуска находится колесико, с помощью которого можно ограничить максимальную скорость вращения шпинделя
        • Ударная дрель Интерскол ДУ-16/1050ЭР 149.1.3.00 оснащена рукояткой удобной формы для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки
        • Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла
        • Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуска
        • Мощный 1050-ваттный мотор обеспечивает высокую производительность
        • Переключатель в верхней части машины позволяет мгновенно переходить от режима сверления к ударно-вращательному режиму
        • Четырехметровый шнур с двойной изоляцией для возможности подключения к незаземленным розеткам
        • Дополнительная металлическая обрезиненная рукоятка для надежного хвата обеими руками
        • Ограничитель глубины бурения для точного по размерам сверления несквозных отверстий