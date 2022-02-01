Преимущества

Благодаря ключевому патрону обеспечивается надежное закрепление сверла

Для удобства выполнения различных задач на выбор есть два режима работы - ударный и безударный

Функция реверса представлена поворотом щеток, что обеспечивает им продолжительный срок службы и постоянную мощность как при правом, так и при левом вращении

На клавише пуска находится колесико, с помощью которого можно ограничить максимальную скорость вращения шпинделя

Ударная дрель Интерскол ДУ-16/1050ЭР 149.1.3.00 оснащена рукояткой удобной формы для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки

Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла

Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуска

Мощный 1050-ваттный мотор обеспечивает высокую производительность

Переключатель в верхней части машины позволяет мгновенно переходить от режима сверления к ударно-вращательному режиму

Четырехметровый шнур с двойной изоляцией для возможности подключения к незаземленным розеткам

Дополнительная металлическая обрезиненная рукоятка для надежного хвата обеими руками

Ограничитель глубины бурения для точного по размерам сверления несквозных отверстий

Профессиональная мощная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и для проведения общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.