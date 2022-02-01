Дрель ударная Интерскол ДУ-16/1050ЭР, 1050 Вт
Арт. 77777Х106293
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
5 720 ₽
7 040 ₽
- -1 320 ₽
- Профессиональная мощная сетевая двухскоростная ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и для проведения общестроительных работ, например, в качестве миксера, или мощного шуруповерта. Оснащается дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Благодаря ключевому патрону обеспечивается надежное закрепление сверла
- Для удобства выполнения различных задач на выбор есть два режима работы - ударный и безударный
- Функция реверса представлена поворотом щеток, что обеспечивает им продолжительный срок службы и постоянную мощность как при правом, так и при левом вращении
- На клавише пуска находится колесико, с помощью которого можно ограничить максимальную скорость вращения шпинделя
- Ударная дрель Интерскол ДУ-16/1050ЭР 149.1.3.00 оснащена рукояткой удобной формы для надежного хвата и удержания без проскальзывания руки
- Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла
- Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуска
- Мощный 1050-ваттный мотор обеспечивает высокую производительность
- Переключатель в верхней части машины позволяет мгновенно переходить от режима сверления к ударно-вращательному режиму
- Четырехметровый шнур с двойной изоляцией для возможности подключения к незаземленным розеткам
- Дополнительная металлическая обрезиненная рукоятка для надежного хвата обеими руками
- Ограничитель глубины бурения для точного по размерам сверления несквозных отверстий