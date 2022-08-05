Преимущества

Используется для сверления, закручивания, перемешивания

Предохранительная муфта

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Электронная регулировка оборотов

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 330.1.0.00 - профессиональный двухскоростной инструмент для бурения отверстий в различных материалах. Благодаря ключевому патрону обеспечивается надежное удержание оснастки. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Ограничитель глубины предусмотрен для сверления точно заданного размера отверстия.