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Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
5.0
1
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Сетевые дрели
    Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
    Арт. Х106683
    5.0
    1
    Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
    Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
    Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
    Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
    Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
      Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
      Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
      Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
      Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт
      Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт

      Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х106683
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 330.1.0.00 - профессиональный двухскоростной инструмент для бурения отверстий в различных материалах. Благодаря ключевому патрону обеспечивается надежное удержание оснастки. Наличие реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Ограничитель глубины предусмотрен для сверления точно заданного размера отверстия.

        Преимущества

        • Используется для сверления, закручивания, перемешивания
        • Предохранительная муфта
        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Электронная регулировка оборотов
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы