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Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
4.3
51
2 999 ₽
3 930 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР
    Арт. Х106543
    4.3
    51
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
    Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)
      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР (сетевая, мощность 780 Вт, ключевой)

      Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР

      • -931 ₽
      2 999 ₽
      3 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106543
      4.3
      51

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -931 ₽
      2 999 ₽
      3 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
      Нет в наличии
      4.7
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сетевая ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и позволяет проводить общестроительных работ. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Дополнительная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
        • Отверстие в основе провода - для патронного ключа
        • Ограничитель глубины сверления - для точности в работе
        • Наличие реверса
        • Хорошая прочная упаковка
        • Дрель удобна при работе и не слишком тяжелая