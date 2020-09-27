Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР
Арт. Х106543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Сетевая ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и позволяет проводить общестроительных работ. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Дополнительная рукоятка - для комфортного рабочего процесса
- Отверстие в основе провода - для патронного ключа
- Ограничитель глубины сверления - для точности в работе
- Наличие реверса
- Хорошая прочная упаковка
- Дрель удобна при работе и не слишком тяжелая