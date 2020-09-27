Преимущества

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Дополнительная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

Отверстие в основе провода - для патронного ключа

Ограничитель глубины сверления - для точности в работе

Наличие реверса

Хорошая прочная упаковка

Дрель удобна при работе и не слишком тяжелая



Сетевая ударная дрель применяется для бурения отверстий в хрупких материалах – кирпич, плитка, керамика и позволяет проводить общестроительных работ. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.