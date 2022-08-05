Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
Арт. 77777Х106371
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Дрель Интерскол Д-13/650Э предназначена для сверления отверстий в различных материалах, например, в дереве, цветных металлах и других. Число оборотов регулируется при помощи специального колесика. Фиксация клавиши "Пуск" способствуют продолжительной работе без переутомления. Предусмотрено специальное отверстие в основании провода - для патронного ключа.
Преимущества:
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки;
- Наличие реверса
- Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента;
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Клипса - для крепления дрели Интерскол Д-13/650Э на ремень или карман.