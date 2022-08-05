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Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
4.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
    Арт. 77777Х106371
    4.0
    1
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
    Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт
      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт

      Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106371
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Дрель Интерскол Д-13/650Э предназначена для сверления отверстий в различных материалах, например, в дереве, цветных металлах и других. Число оборотов регулируется при помощи специального колесика. Фиксация клавиши "Пуск" способствуют продолжительной работе без переутомления. Предусмотрено специальное отверстие в основании провода - для патронного ключа.

        Преимущества:

        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки;
        • Наличие реверса
        • Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента;
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Клипса - для крепления дрели Интерскол Д-13/650Э на ремень или карман.