Дрель Интерскол Д-13/650Э предназначена для сверления отверстий в различных материалах, например, в дереве, цветных металлах и других. Число оборотов регулируется при помощи специального колесика. Фиксация клавиши "Пуск" способствуют продолжительной работе без переутомления. Предусмотрено специальное отверстие в основании провода - для патронного ключа.

Преимущества:

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки;

Наличие реверса

Дополнительная рукоятка - для надежного удержания инструмента;

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Клипса - для крепления дрели Интерскол Д-13/650Э на ремень или карман.



