Дрель-миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н, 1200 Вт
Арт. 77777Х106158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Строительный миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н предназначен для профессионального использования. Мощный мотор в 1200 Вт и двухскоростной режим позволяют прибору выдержать большие нагрузки, а надежный двигатель гарантирует долгий срок службы. Конструкцией предусмотрены две мешалки - для более эффективной работы.
Преимущества
- Электронная регулировка скорости значительно расширяет область применения
- Мягкий старт повышает удобство пользования строительным миксером Интерсол КМД-120/1200Э-Н и снижает нагрузку на сеть
- Защитная муфта обеспечивает безопасность оператора
- Наличие двух шпинделей исключает передачу крутящего момента на работника