Дрель-миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н, 1200 Вт

Преимущества

Электронная регулировка скорости значительно расширяет область применения

Мягкий старт повышает удобство пользования строительным миксером Интерсол КМД-120/1200Э-Н и снижает нагрузку на сеть

Защитная муфта обеспечивает безопасность оператора

Наличие двух шпинделей исключает передачу крутящего момента на работника

Строительный миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н предназначен для профессионального использования. Мощный мотор в 1200 Вт и двухскоростной режим позволяют прибору выдержать большие нагрузки, а надежный двигатель гарантирует долгий срок службы. Конструкцией предусмотрены две мешалки - для более эффективной работы.