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Дрель-миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н, 1200 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н, 1200 Вт
    Арт. 77777Х106158
    5.0
    1
    Дрель-миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н, 1200 Вт

      Дрель-миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н, 1200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х106158
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный миксер Интерскол КМД-120/1200Э-Н предназначен для профессионального использования. Мощный мотор в 1200 Вт и двухскоростной режим позволяют прибору выдержать большие нагрузки, а надежный двигатель гарантирует долгий срок службы. Конструкцией предусмотрены две мешалки - для более эффективной работы. 

        Преимущества

        • Электронная регулировка скорости значительно расширяет область применения
        • Мягкий старт повышает удобство пользования строительным миксером Интерсол КМД-120/1200Э-Н и снижает нагрузку на сеть
        • Защитная муфта обеспечивает безопасность оператора
        • Наличие двух шпинделей исключает передачу крутящего момента на работника