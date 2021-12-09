Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР предназначается для отворачивания и заворачивания винтов и шурупов. Служит для работы с гипсокартонными, деревянными и металлическими тонкостенными каркасами. Отлично подходит для бытового и промышленного применения. Электрическая модель Ш-8/700ЭР может использоваться при температуре от -10 до +40 градусов по Цельсию, влажность при этом не должна превышать 80%. Компактное эргономичное и надежное оборудование оснащено электронным выключателем плавного изменения частоты оборотов. Обрезиненная рукоятка делает работу с прибором намного комфортнее и проще.

Преимущества