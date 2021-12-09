Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
Арт. 77777Х10614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|10
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР предназначается для отворачивания и заворачивания винтов и шурупов. Служит для работы с гипсокартонными, деревянными и металлическими тонкостенными каркасами. Отлично подходит для бытового и промышленного применения. Электрическая модель Ш-8/700ЭР может использоваться при температуре от -10 до +40 градусов по Цельсию, влажность при этом не должна превышать 80%. Компактное эргономичное и надежное оборудование оснащено электронным выключателем плавного изменения частоты оборотов. Обрезиненная рукоятка делает работу с прибором намного комфортнее и проще.
Преимущества
- Установка глубины завинчивания
- Эргономичная ручка оснащена резиновой накладкой
- Мощный двигатель
- Второй класс безопасности машины
- Скоба для закрепления устройства на ремне
- Алюминиевый корпус редуктора
- Электронная регулировка скорости вращения
- Реверс
- Блокировка выключателя