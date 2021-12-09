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Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
3.9
30
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Арт. 77777Х10614
    3.9
    30
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
    Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР
      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР

      Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х10614
      3.9
      30

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		10
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Сетевой шуруповерт Интерскол Ш-8/700ЭР предназначается для отворачивания и заворачивания винтов и шурупов. Служит для работы с гипсокартонными, деревянными и металлическими тонкостенными каркасами. Отлично подходит для бытового и промышленного применения. Электрическая модель Ш-8/700ЭР может использоваться при температуре от -10 до +40 градусов по Цельсию, влажность при этом не должна превышать 80%. Компактное эргономичное и надежное оборудование оснащено электронным выключателем плавного изменения частоты оборотов. Обрезиненная рукоятка делает работу с прибором намного комфортнее и проще.

        Преимущества

        • Установка глубины завинчивания
        • Эргономичная ручка оснащена резиновой накладкой
        • Мощный двигатель
        • Второй класс безопасности машины
        • Скоба для закрепления устройства на ремне
        • Алюминиевый корпус редуктора
        • Электронная регулировка скорости вращения
        • Реверс
        • Блокировка выключателя