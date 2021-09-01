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Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
    Арт. X1048041308
    5.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
    Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
    Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
      Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
      Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
      Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш

      Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041308
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Калибр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		12
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая дрель-шуруповерт Калибр Д-310ш 00000045805 - инструмент применяемый в небольших мастерских для завинчивания саморезов и крепежей, а также для сверления небольших отверстий в стали и дереве. Малый вес и эргономичный дизайн позволяют производить работы в труднодоступных местах

        Преимущества

        • Компактный дизайн и малый вес
        • Количество положений выбора крутящего момента - 20 + сверление
        • Двойная изоляция
        • Электронная регулировка скорости