Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш

Электрическая дрель-шуруповерт Калибр Д-310ш 00000045805 - инструмент применяемый в небольших мастерских для завинчивания саморезов и крепежей, а также для сверления небольших отверстий в стали и дереве. Малый вес и эргономичный дизайн позволяют производить работы в труднодоступных местах

Преимущества