Дрель-шуруповерт сетевой Калибр Д-310 Ш
Арт. X1048041308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|12
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Электрическая дрель-шуруповерт Калибр Д-310ш 00000045805 - инструмент применяемый в небольших мастерских для завинчивания саморезов и крепежей, а также для сверления небольших отверстий в стали и дереве. Малый вес и эргономичный дизайн позволяют производить работы в труднодоступных местах
Преимущества
- Компактный дизайн и малый вес
- Количество положений выбора крутящего момента - 20 + сверление
- Двойная изоляция
- Электронная регулировка скорости