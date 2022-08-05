Дрель-миксер Makita 6013 BR, 620 Вт
Арт. Х106393
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Makita 6013 BR оснащена D-образной рукояткой, вращающейся на 360 градусов - для удобной работы в любом положении. Кулисный переключатель делает управление дрелью более удобным. Инструмент имеет двойную защитную изоляцию. Дрель поставляется с кулачковым патроном, ключом и дополнительной рукояткой.
Преимущества
- Реверс
- Двойная защитная изоляция
- Мощный двигатель
- Кулисный переключатель