Дрель-миксер Makita 6013 BR, 620 Вт

Преимущества

Реверс

Двойная защитная изоляция

Мощный двигатель

Кулисный переключатель

Дрель-миксер Makita 6013 BR оснащена D-образной рукояткой, вращающейся на 360 градусов - для удобной работы в любом положении. Кулисный переключатель делает управление дрелью более удобным. Инструмент имеет двойную защитную изоляцию. Дрель поставляется с кулачковым патроном, ключом и дополнительной рукояткой.