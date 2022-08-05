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Дрель-миксер Makita 6013 BR, 620 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Makita 6013 BR, 620 Вт
    Арт. Х106393
    5.0
    1
    Дрель-миксер Makita 6013 BR, 620 Вт

      Дрель-миксер Makita 6013 BR, 620 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106393
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель-миксер Makita 6013 BR оснащена D-образной рукояткой, вращающейся на 360 градусов - для удобной работы в любом положении. Кулисный переключатель делает управление дрелью более удобным. Инструмент имеет двойную защитную изоляцию. Дрель поставляется с кулачковым патроном, ключом и дополнительной рукояткой. 

        Преимущества

        • Реверс
        • Двойная защитная изоляция
        • Мощный двигатель
        • Кулисный переключатель