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Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Арт. 77777Х106163
    5.0
    2
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
    Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт

      Дрель Makita 6300-4, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Makita 6300-4 – превосходный профессиональный инструмент универсального назначения. С его помощью можно осуществлять сверление, последующее зенкерование материалов различной степени плотности. Благодаря впечатляющей мощности и низким оборотам, дрель Макита 6300-4 также является эффективным помощником при размешивании различных вязких строительных материалов и смесей – красок, цементных или гипсовых растворов и т.п., то есть выполняет функцию миксера.

        Преимущества

        • 4 скорости вращения 
        • 2 рукоятки: основная D-образная и боковая
        • Количество оборотов регулируется изменением силы нажатия на кнопку пуска
        • Ползунковые переключатели дрели Makita для легкого изменения скорости вращения
        • Кулачковый патрон модели обеспечивает надежность инструмента даже при интенсивном использовании
        • Высокая мощность
        • Длинный сетевой шнур