Преимущества

4 скорости вращения

2 рукоятки: основная D-образная и боковая

Количество оборотов регулируется изменением силы нажатия на кнопку пуска

Ползунковые переключатели дрели Makita для легкого изменения скорости вращения

Кулачковый патрон модели обеспечивает надежность инструмента даже при интенсивном использовании

Высокая мощность

Длинный сетевой шнур

Дрель Makita 6300-4 – превосходный профессиональный инструмент универсального назначения. С его помощью можно осуществлять сверление, последующее зенкерование материалов различной степени плотности. Благодаря впечатляющей мощности и низким оборотам, дрель Макита 6300-4 также является эффективным помощником при размешивании различных вязких строительных материалов и смесей – красок, цементных или гипсовых растворов и т.п., то есть выполняет функцию миксера.