Дрель Makita 6300-4, 650 Вт
Арт. 77777Х106163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Makita 6300-4 – превосходный профессиональный инструмент универсального назначения. С его помощью можно осуществлять сверление, последующее зенкерование материалов различной степени плотности. Благодаря впечатляющей мощности и низким оборотам, дрель Макита 6300-4 также является эффективным помощником при размешивании различных вязких строительных материалов и смесей – красок, цементных или гипсовых растворов и т.п., то есть выполняет функцию миксера.
Преимущества
- 4 скорости вращения
- 2 рукоятки: основная D-образная и боковая
- Количество оборотов регулируется изменением силы нажатия на кнопку пуска
- Ползунковые переключатели дрели Makita для легкого изменения скорости вращения
- Кулачковый патрон модели обеспечивает надежность инструмента даже при интенсивном использовании
- Высокая мощность
- Длинный сетевой шнур