Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
3.8
6
7 399 ₽
10 990 ₽
Сетевые дрели
    Дрель сетевая Makita 6408
    Арт. Х106185
    3.8
    6
    Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
    Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
    Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
    Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
      Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
      Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
      Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)
      Дрель сетевая Makita 6408 (по металлу, 530 Вт)

      Дрель сетевая Makita 6408

      • -3 591 ₽
      7 399 ₽
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х106185
      3.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -3 591 ₽
      7 399 ₽
      10 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      400 ₽
      3.0
      Нож сапожный Зубр 0954_z02, 180 мм
      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
      959 ₽
      1 310 ₽
      5.0
      Пенное сопло Karcher FJ 6 2.643-147
      • -351 ₽
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      5 499 ₽
      7 590 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Makita GA 5034 184416
      • -2 091 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4900-QZ, EX HSS-CO, 2х49х24 мм, 2 штуки
      320 ₽
      370 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4900-QZ, EX HSS-CO, 2х49х24 мм, 2 штуки
      • -50 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4909-QZ, EX HSS-CO, 6.5х101х63 мм
      379 ₽
      600 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4909-QZ, EX HSS-CO, 6.5х101х63 мм
      • -221 ₽
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, зернистость 60)
      100 ₽
      5.0
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, зернистость 60)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив, 125x22 мм
      80 ₽
      4.5
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив, 125x22 мм
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      Сверло по металлу DeWalt DT4906-QZ, EX HSS-CO, 5х86х52 мм
      440 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4906-QZ, EX HSS-CO, 5х86х52 мм
      Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
      5 699 ₽
      8 300 ₽
      4.1
      Угловая шлифмашина Makita 9558 HN
      • -2 601 ₽
      Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
      300 ₽
      5.0
      Лезвия сегментированные Stanley 011301, 18мм, 10 шт
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель Makita 6408-инструмент мощностью 530 Вт. Возможна регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами. Конструкция дрели обеспечивает работу одной рукой, что удобно, например, для выполнения потолочных работ.

        Преимущества

        • Инструмент оснащен быстрозажимным патроном - для быстрой замены рабочей оснастки
        • Выключатель дрели Makita 6408 и переключатель реверса имеют удобную форму - для точного контроля выполняемых работ
        • На конце рукоятки дрели есть кольцо, с помощью которого можно хранить дрель в подвешенном состоянии
        • При работе выполнении потолочных работ можно закрепить дрель на пояс с помощью удобного зажима
        • Число оборотов регулируется при помощи электроники
        • Возможна работа одной рукой за счет конструкции корпуса
        • Реверс
        • Низкий уровень шума