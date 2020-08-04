Преимущества

Инструмент оснащен быстрозажимным патроном - для быстрой замены рабочей оснастки

Выключатель дрели Makita 6408 и переключатель реверса имеют удобную форму - для точного контроля выполняемых работ

На конце рукоятки дрели есть кольцо, с помощью которого можно хранить дрель в подвешенном состоянии

При работе выполнении потолочных работ можно закрепить дрель на пояс с помощью удобного зажима

Число оборотов регулируется при помощи электроники

Возможна работа одной рукой за счет конструкции корпуса

Реверс

Низкий уровень шума

Дрель Makita 6408-инструмент мощностью 530 Вт. Возможна регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами. Конструкция дрели обеспечивает работу одной рукой, что удобно, например, для выполнения потолочных работ.