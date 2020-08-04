Дрель сетевая Makita 6408
Арт. Х106185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель Makita 6408-инструмент мощностью 530 Вт. Возможна регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами. Конструкция дрели обеспечивает работу одной рукой, что удобно, например, для выполнения потолочных работ.
Преимущества
- Инструмент оснащен быстрозажимным патроном - для быстрой замены рабочей оснастки
- Выключатель дрели Makita 6408 и переключатель реверса имеют удобную форму - для точного контроля выполняемых работ
- На конце рукоятки дрели есть кольцо, с помощью которого можно хранить дрель в подвешенном состоянии
- При работе выполнении потолочных работ можно закрепить дрель на пояс с помощью удобного зажима
- Число оборотов регулируется при помощи электроники
- Возможна работа одной рукой за счет конструкции корпуса
- Реверс
- Низкий уровень шума