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Дрель Makita 6501, 230 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Makita 6501, 230 Вт
    Арт. 77777Х106169
    5.0
    1
    Дрель Makita 6501, 230 Вт
    Дрель Makita 6501, 230 Вт
    Дрель Makita 6501, 230 Вт
    Дрель Makita 6501, 230 Вт
    Дрель Makita 6501, 230 Вт
    Дрель Makita 6501, 230 Вт
      Дрель Makita 6501, 230 Вт
      Дрель Makita 6501, 230 Вт
      Дрель Makita 6501, 230 Вт
      Дрель Makita 6501, 230 Вт
      Дрель Makita 6501, 230 Вт
      Дрель Makita 6501, 230 Вт

      Дрель Makita 6501, 230 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106169
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы


      • Дрель Makita 6501 пригодится для оперативного и качественного сверления небольших отверстий в дереве, пластике и металле. Дрель Makita 6501 имеет один скоростной режим и оборудована ключевым патроном диаметром 6,5 мм. С таким патроном эта дрель может проделывать отверстия диаметром до 9 мм в дереве и 6,5 мм в металле. Дрель данной модели часто используют производители тонколистовых металлоконструкций, так как данная дрель идеально подходит для сверления отверстий под клепальные гайки и других базовых отверстий, а так же может успешно применяться для монтажа подвесных потолков. Имеет двойную изоляцию для защиты пользователя, а так же оснащена ограничителем глубины, позволяющим точно и аккуратно проделывать отверстия выбранного размера. Небольшая рукоятка T-образной формы обеспечивает удобный и надежный захват, а устойчивый к коррозии и ударам корпус повышает износостойкость дрели и гарантирует, что этот инструмент прослужит пользователю долгие годы. 

        Преимущества

        • Компактный корпус дрели Makita 6501 делает ее хранение удобным
        • Большое число оборотов позволяет работать быстро и производительно