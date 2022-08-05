Преимущества

Компактный корпус дрели Makita 6501 делает ее хранение удобным

Большое число оборотов позволяет работать быстро и производительно





Дрель Makita 6501 пригодится для оперативного и качественного сверления небольших отверстий в дереве, пластике и металле. Дрель Makita 6501 имеет один скоростной режим и оборудована ключевым патроном диаметром 6,5 мм. С таким патроном эта дрель может проделывать отверстия диаметром до 9 мм в дереве и 6,5 мм в металле. Дрель данной модели часто используют производители тонколистовых металлоконструкций, так как данная дрель идеально подходит для сверления отверстий под клепальные гайки и других базовых отверстий, а так же может успешно применяться для монтажа подвесных потолков. Имеет двойную изоляцию для защиты пользователя, а так же оснащена ограничителем глубины, позволяющим точно и аккуратно проделывать отверстия выбранного размера. Небольшая рукоятка T-образной формы обеспечивает удобный и надежный захват, а устойчивый к коррозии и ударам корпус повышает износостойкость дрели и гарантирует, что этот инструмент прослужит пользователю долгие годы.