Дрель Makita 6501, 230 Вт
Арт. 77777Х106169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Дрель Makita 6501 пригодится для оперативного и качественного сверления небольших отверстий в дереве, пластике и металле. Дрель Makita 6501 имеет один скоростной режим и оборудована ключевым патроном диаметром 6,5 мм. С таким патроном эта дрель может проделывать отверстия диаметром до 9 мм в дереве и 6,5 мм в металле. Дрель данной модели часто используют производители тонколистовых металлоконструкций, так как данная дрель идеально подходит для сверления отверстий под клепальные гайки и других базовых отверстий, а так же может успешно применяться для монтажа подвесных потолков. Имеет двойную изоляцию для защиты пользователя, а так же оснащена ограничителем глубины, позволяющим точно и аккуратно проделывать отверстия выбранного размера. Небольшая рукоятка T-образной формы обеспечивает удобный и надежный захват, а устойчивый к коррозии и ударам корпус повышает износостойкость дрели и гарантирует, что этот инструмент прослужит пользователю долгие годы.
Преимущества
- Компактный корпус дрели Makita 6501 делает ее хранение удобным
- Большое число оборотов позволяет работать быстро и производительно