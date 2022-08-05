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Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
    Арт. Х106730
    5.0
    1
    Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
    Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
    Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
    Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
      Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
      Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
      Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
      Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт

      Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106730
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Makita 6510LVR работает от двигателя мощностью 400 ватт, рассчитанного на активное использование дрели в сложных условиях эксплуатации, что позволяет выполнять наиболее сложные задачи по сверлению. Скорость вращения этой дрели может регулироваться в диапазоне от 0 до 1050 оборотов в минуту. Возможность контроля скорости делает данную модель пригодной для работы с множеством строительных материалов. Дрель имеет функцию реверса и может использоваться как для закручивания, так и для выкручивания крепежных деталей. За изменение направления вращения насадки дрели отвечает отдельный переключатель, расположенный сбоку на корпусе инструмента.

        Преимущества

        • Двухступенчатый редуктор - для эффективной передачи мощности
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Реверс
        • Двойная защитная изоляция.