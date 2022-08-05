Дрель Makita 6510 LVR, 400 Вт
Арт. Х106730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Makita 6510LVR работает от двигателя мощностью 400 ватт, рассчитанного на активное использование дрели в сложных условиях эксплуатации, что позволяет выполнять наиболее сложные задачи по сверлению. Скорость вращения этой дрели может регулироваться в диапазоне от 0 до 1050 оборотов в минуту. Возможность контроля скорости делает данную модель пригодной для работы с множеством строительных материалов. Дрель имеет функцию реверса и может использоваться как для закручивания, так и для выкручивания крепежных деталей. За изменение направления вращения насадки дрели отвечает отдельный переключатель, расположенный сбоку на корпусе инструмента.
Преимущества
- Двухступенчатый редуктор - для эффективной передачи мощности
- Электронная регулировка числа оборотов
- Реверс
- Двойная защитная изоляция.