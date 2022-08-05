Преимущества

Двухступенчатый редуктор - для эффективной передачи мощности

Электронная регулировка числа оборотов

Реверс

Двойная защитная изоляция.

Дрель Makita 6510LVR работает от двигателя мощностью 400 ватт, рассчитанного на активное использование дрели в сложных условиях эксплуатации, что позволяет выполнять наиболее сложные задачи по сверлению. Скорость вращения этой дрели может регулироваться в диапазоне от 0 до 1050 оборотов в минуту. Возможность контроля скорости делает данную модель пригодной для работы с множеством строительных материалов. Дрель имеет функцию реверса и может использоваться как для закручивания, так и для выкручивания крепежных деталей. За изменение направления вращения насадки дрели отвечает отдельный переключатель, расположенный сбоку на корпусе инструмента.