Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
Арт. Х106103
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Япония
|
Родина бренда
|Япония
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|26
|
Тип
|сетевой
|
Тип двигателя
|щеточный
- Шуруповерт Makita 6805 BV идеально подходит для работы с древесиной и металлом. Применяется данная модель для установки и удаления саморежущих шурупов и шурупов для гипсокартона. Инструмент оснащен мощным двигателем - для использования в тяжелом промышленном производстве.
Преимущества
- Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Инструмент оснащен ограничителем глубины завинчивания с точной регулировкой шага 0.18 мм
- Небольшой вес и низкий уровень шума - для комфортной работы оператора
- Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы
- Поставляется инструмент в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать