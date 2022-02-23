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Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
5.0
2
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
    Арт. Х106103
    5.0
    2
    Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
    Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
    Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
    Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
    Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
      Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
      Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
      Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
      Сетевой шуруповерт Makita 6805BV
      Сетевой шуруповерт Makita 6805BV

      Сетевой шуруповерт Makita 6805BV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		26
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шуруповерт Makita 6805 BV идеально подходит для работы с древесиной и металлом. Применяется данная модель для установки и удаления саморежущих шурупов и шурупов для гипсокартона. Инструмент оснащен мощным двигателем - для использования в тяжелом промышленном производстве.

        Преимущества

        • Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Инструмент оснащен ограничителем глубины завинчивания с точной регулировкой шага 0.18 мм
        • Небольшой вес и низкий уровень шума - для комфортной работы оператора
        • Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы 
        • Поставляется инструмент в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать