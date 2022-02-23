Сетевой шуруповерт Makita 6805BV

Преимущества

Устройство можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Инструмент оснащен ограничителем глубины завинчивания с точной регулировкой шага 0.18 мм

Небольшой вес и низкий уровень шума - для комфортной работы оператора

Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы

Поставляется инструмент в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать





Шуруповерт Makita 6805 BV идеально подходит для работы с древесиной и металлом. Применяется данная модель для установки и удаления саморежущих шурупов и шурупов для гипсокартона. Инструмент оснащен мощным двигателем - для использования в тяжелом промышленном производстве.