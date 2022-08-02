Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE
Арт. 77777Х106151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|80
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444 DWFE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимный патрон экономит время замены насадок. За счет малого веса длительная работа становится более комфортной.
Преимущества
- Двухступенчатая механическая передача
- Высокий крутящий момент 80 Нм
- Тормоз двигателя
- Наличие ударного режима
- Быстрозажимной патрон 13 мм
- Малый вес и компактность
- Отдельный переключатель режимов
- Полностью металлический редуктор
- Электронная регулировка числа оборотов