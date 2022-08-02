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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE
    Арт. 77777Х106151
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106151
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		80
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444 DWFE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимный патрон экономит время замены насадок. За счет малого веса длительная работа становится более комфортной.

        Преимущества

        • Двухступенчатая механическая передача
        • Высокий крутящий момент 80 Нм
        • Тормоз двигателя
        • Наличие ударного режима
        • Быстрозажимной патрон 13 мм
        • Малый вес и компактность
        • Отдельный переключатель режимов
        • Полностью металлический редуктор
        • Электронная регулировка числа оборотов