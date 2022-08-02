Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444DWFE

Преимущества

Двухступенчатая механическая передача

Высокий крутящий момент 80 Нм

Тормоз двигателя

Наличие ударного режима

Быстрозажимной патрон 13 мм

Малый вес и компактность

Отдельный переключатель режимов

Полностью металлический редуктор

Электронная регулировка числа оборотов

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita 8444 DWFE предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Быстрозажимный патрон экономит время замены насадок. За счет малого веса длительная работа становится более комфортной.