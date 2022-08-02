Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF343RFE

Преимущества

Li-Ion технология аккумуляторов

Легкий и компактный инструмент

Новый мотор с 4 магнитами обеспечивает высокую мощность

Функция "реверс" дает возможность не только вворачивать, но и выворачивать шурупы

Механическая 2-х ступенчатая регулировка скорости

Электронная регулировка числа оборотов

Тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию

Наличие в базовой комплектации удобного и компактного чемоданчика для хранения и переноски инструмента

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 343 RFE - надежный, практичный, легкий инструмент для профессионального и бытового применения. Несмотря на малые габариты, это мощный и высокопроизводительный инструмент. Справится не только с ввинчиванием саморезов, но и их вывинчиванием благодаря наличию функции "Реверс". Данный инструмент легко просверлит отверстия необходимого диаметра в деревянных, металлических и пластиковых конструкциях.