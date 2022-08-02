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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF343RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF343RFE
    Арт. Х106750
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF343RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF343RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106750
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 343 RFE - надежный, практичный, легкий инструмент для профессионального и бытового применения. Несмотря на малые габариты, это мощный и высокопроизводительный инструмент. Справится не только с ввинчиванием саморезов, но и их вывинчиванием благодаря наличию функции "Реверс". Данный инструмент легко просверлит отверстия необходимого диаметра в деревянных, металлических и пластиковых конструкциях.

        Преимущества

        • Li-Ion технология аккумуляторов
        • Легкий и компактный инструмент
        • Новый мотор с 4 магнитами обеспечивает высокую мощность
        • Функция "реверс" дает возможность не только вворачивать, но и выворачивать шурупы
        • Механическая 2-х ступенчатая регулировка скорости
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию
        • Наличие в базовой комплектации удобного и компактного чемоданчика для хранения и переноски инструмента