Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF343RFE
Арт. Х106750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 343 RFE - надежный, практичный, легкий инструмент для профессионального и бытового применения. Несмотря на малые габариты, это мощный и высокопроизводительный инструмент. Справится не только с ввинчиванием саморезов, но и их вывинчиванием благодаря наличию функции "Реверс". Данный инструмент легко просверлит отверстия необходимого диаметра в деревянных, металлических и пластиковых конструкциях.
Преимущества
- Li-Ion технология аккумуляторов
- Легкий и компактный инструмент
- Новый мотор с 4 магнитами обеспечивает высокую мощность
- Функция "реверс" дает возможность не только вворачивать, но и выворачивать шурупы
- Механическая 2-х ступенчатая регулировка скорости
- Электронная регулировка числа оборотов
- Тормоз двигателя для сложных работ по завинчиванию
- Наличие в базовой комплектации удобного и компактного чемоданчика для хранения и переноски инструмента