Преимущества

Реверс

Тормоз двигателя

Подсветка

Электронная регулировка числа оборотов

3 скорости работы

Дополнительная рукоятка для повышения контроля работы

Редуктор выполнен из алюминиевого литья под давлением

Клипса для переноски инструмента на поясном ремне

Кейс в комплекте

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE предназначена для сверления отверстий и работы с крепежными элементами. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика. Благодаря новому двигателю с 4 магнитами увеличивается производительность инструмента.