Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE
Арт. Х106623
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|70
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE предназначена для сверления отверстий и работы с крепежными элементами. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика. Благодаря новому двигателю с 4 магнитами увеличивается производительность инструмента.
Преимущества
- Реверс
- Тормоз двигателя
- Подсветка
- Электронная регулировка числа оборотов
- 3 скорости работы
- Дополнительная рукоятка для повышения контроля работы
- Редуктор выполнен из алюминиевого литья под давлением
- Клипса для переноски инструмента на поясном ремне
- Кейс в комплекте