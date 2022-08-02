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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE
    Арт. Х106623
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106623
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		70
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF441RFE предназначена для сверления отверстий и работы с крепежными элементами. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика. Благодаря новому двигателю с 4 магнитами увеличивается производительность инструмента.

        Преимущества

        • Реверс
        • Тормоз двигателя
        • Подсветка
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • 3 скорости работы
        • Дополнительная рукоятка для повышения контроля работы
        • Редуктор выполнен из алюминиевого литья под давлением
        • Клипса для переноски инструмента на поясном ремне
        • Кейс в комплекте