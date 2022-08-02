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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE
    Арт. X1048041302326
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302326
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		44
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita(Макита) BDF446RFE используется для сверления отверстий разного диаметра. Сверху рукоятки имеется фонарь, что позволяет работать в темное время. Эргономичная прорезиненная ручка удобно и надежно лежит в руке. Воздушное охлаждение отлично защищает мотор от перегрева

        Преимущества

        • Легкий и компактный инструмент благодаря чему вы затрачиваете меньше сил
        • Сверху рукоятки имеется фонарь, что позволяет работать в темное время
        • Быстрозажимной одномуфтовый патрон позволяет менять биты одной рукой
        • Наличие реверса для простого отворачивания крепежа
        • Простота эксплуатации благодаря Li-ion аккумулятору
        • Удобный поясной зажим позволяет всегда держать инструмент при себе