Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita(Макита) BDF446RFE используется для сверления отверстий разного диаметра. Сверху рукоятки имеется фонарь, что позволяет работать в темное время. Эргономичная прорезиненная ручка удобно и надежно лежит в руке. Воздушное охлаждение отлично защищает мотор от перегрева

Преимущества