Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF446RFE
Арт. X1048041302326
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|44
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita(Макита) BDF446RFE используется для сверления отверстий разного диаметра. Сверху рукоятки имеется фонарь, что позволяет работать в темное время. Эргономичная прорезиненная ручка удобно и надежно лежит в руке. Воздушное охлаждение отлично защищает мотор от перегрева
Преимущества
- Легкий и компактный инструмент благодаря чему вы затрачиваете меньше сил
- Сверху рукоятки имеется фонарь, что позволяет работать в темное время
- Быстрозажимной одномуфтовый патрон позволяет менять биты одной рукой
- Наличие реверса для простого отворачивания крепежа
- Простота эксплуатации благодаря Li-ion аккумулятору
- Удобный поясной зажим позволяет всегда держать инструмент при себе