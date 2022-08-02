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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
    Арт. Х12713298
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713298
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		36
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель Makita BHP 343 RFE предназначена для сверления отверстий различного диаметра. Быстрозажимный патрон позволяет осуществлять замену насадок более быстро и просто. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.

        Преимущества

        • Высокая производительность благодаря большому моменту затяжки
        • Легкий и компактный инструмент
        • Новый мотор с четырьмя магнитами обеспечивает высокую мощность
        • Три режима работы, включая режим сверления с ударом
        • Быстрозажимной патрон - для замены биты одной рукой
        • Электронная регулировка оборотов
        • Отдельное регулировочное кольцо для установки крутящего момента
        • Отдельное регулировочное кольцо для выбора одного из трех режимов работы
        • Тормоз двигателя