Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE

Преимущества

Высокая производительность благодаря большому моменту затяжки

Легкий и компактный инструмент

Новый мотор с четырьмя магнитами обеспечивает высокую мощность

Три режима работы, включая режим сверления с ударом

Быстрозажимной патрон - для замены биты одной рукой

Электронная регулировка оборотов

Отдельное регулировочное кольцо для установки крутящего момента

Отдельное регулировочное кольцо для выбора одного из трех режимов работы

Тормоз двигателя

Аккумуляторная ударная дрель Makita BHP 343 RFE предназначена для сверления отверстий различного диаметра. Быстрозажимный патрон позволяет осуществлять замену насадок более быстро и просто. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.