Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita BHP 343 RFE
Арт. Х12713298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|36
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель Makita BHP 343 RFE предназначена для сверления отверстий различного диаметра. Быстрозажимный патрон позволяет осуществлять замену насадок более быстро и просто. Небольшой вес делает непрерывную работу более комфортной.
Преимущества
- Высокая производительность благодаря большому моменту затяжки
- Легкий и компактный инструмент
- Новый мотор с четырьмя магнитами обеспечивает высокую мощность
- Три режима работы, включая режим сверления с ударом
- Быстрозажимной патрон - для замены биты одной рукой
- Электронная регулировка оборотов
- Отдельное регулировочное кольцо для установки крутящего момента
- Отдельное регулировочное кольцо для выбора одного из трех режимов работы
- Тормоз двигателя