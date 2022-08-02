Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE

Преимущества

Металлический корпус редуктора

Технология XPT - усиленная защита от проникновения пыли и влаги

Электронная регулировка оборотов

Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла

Высокое значение крутящего момента

3-режима работы, включая режим сверления с ударом

Тормоз двигателя

Удобная клипса для ношения на поясе

Удлиненная дополнительная рукоятка

Индикатор уровня заряда батареи

2 аккумулятора - для непрерывной работы

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita(Макита) BHP458RFE предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Наличие ударного и безударного режима сверления способствует продуктивному сверлению не только в дереве и металле, но и бетоне, кирпиче.