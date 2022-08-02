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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
    Арт. X1048041302330
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302330
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		91
      Тип
      		ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita(Макита) BHP458RFE предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Наличие ударного и безударного режима сверления способствует продуктивному сверлению не только в дереве и металле, но и бетоне, кирпиче.

        Преимущества

        • Металлический корпус редуктора
        • Технология XPT - усиленная защита от проникновения пыли и влаги
        • Электронная регулировка оборотов
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
        • Высокое значение крутящего момента
        • 3-режима работы, включая режим сверления с ударом
        • Тормоз двигателя
        • Удобная клипса для ношения на поясе
        • Удлиненная дополнительная рукоятка
        • Индикатор уровня заряда батареи
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки