Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BHP458RFE
Арт. X1048041302330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|91
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Тип
|ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita(Макита) BHP458RFE предназначена для работ с крепежами и сверления отверстий. Наличие ударного и безударного режима сверления способствует продуктивному сверлению не только в дереве и металле, но и бетоне, кирпиче.
Преимущества
- Металлический корпус редуктора
- Технология XPT - усиленная защита от проникновения пыли и влаги
- Электронная регулировка оборотов
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего сверла
- Высокое значение крутящего момента
- 3-режима работы, включая режим сверления с ударом
- Тормоз двигателя
- Удобная клипса для ношения на поясе
- Удлиненная дополнительная рукоятка
- Индикатор уровня заряда батареи
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки