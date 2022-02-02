Преимущества

Два скоростных режима

Высокий крутящий момент при малых оборотах

Расцепляющая муфта

Функция реверсивного вращения

Работа по дереву корончатым сверлом до 118 мм

Надежный кулачковый патрон

Два положения передней рукоятки

Два положения боковой рукоятки

Реверсивный пусковой выключатель

Доступный щеточный узел

Двойная изоляция

Усиление сетевого кабеля на вводе

Держатель патронного ключа на усилении кабеля

Угловая дрель Makita DA 6301 может применяться для работ по завинчиванию, сверлению и перемешиванию густых и вязких материалов. Передняя рукоятка переставляется на 90 градусов - для сверления отверстий в углах 36 мм и угловых профилях. Дрель оснащена расцепляющей муфтой - для защиты инструмента от помолки при заклинивании сверла.