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Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
    Арт. 77777Х106304
    5.0
    2
    Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
    Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
    Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
    Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
      Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
      Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
      Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
      Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт

      Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106304
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Угловая дрель Makita DA 6301 может применяться для работ по завинчиванию, сверлению и перемешиванию густых и вязких материалов. Передняя рукоятка переставляется на 90 градусов - для сверления отверстий в углах 36 мм и угловых профилях. Дрель оснащена расцепляющей муфтой - для защиты инструмента от помолки при заклинивании сверла.

        Преимущества

        • Два скоростных режима
        • Высокий крутящий момент при малых оборотах
        • Расцепляющая муфта
        • Функция реверсивного вращения
        • Работа по дереву корончатым сверлом до 118 мм
        • Надежный кулачковый патрон
        • Два положения передней рукоятки
        • Два положения боковой рукоятки
        • Реверсивный пусковой выключатель
        • Доступный щеточный узел
        • Двойная изоляция
        • Усиление сетевого кабеля на вводе
        • Держатель патронного ключа на усилении кабеля