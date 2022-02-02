Дрель угловая Makita DA 6301, 810 Вт
Арт. 77777Х106304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Угловая дрель Makita DA 6301 может применяться для работ по завинчиванию, сверлению и перемешиванию густых и вязких материалов. Передняя рукоятка переставляется на 90 градусов - для сверления отверстий в углах 36 мм и угловых профилях. Дрель оснащена расцепляющей муфтой - для защиты инструмента от помолки при заклинивании сверла.
Преимущества
- Два скоростных режима
- Высокий крутящий момент при малых оборотах
- Расцепляющая муфта
- Функция реверсивного вращения
- Работа по дереву корончатым сверлом до 118 мм
- Надежный кулачковый патрон
- Два положения передней рукоятки
- Два положения боковой рукоятки
- Реверсивный пусковой выключатель
- Доступный щеточный узел
- Двойная изоляция
- Усиление сетевого кабеля на вводе
- Держатель патронного ключа на усилении кабеля