Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
Арт. X12920484
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель алмазного сверления Makita DBM 131 предназначена для мокрого и сухого сверления. Двигатель дрели мощностью в 1700 Вт обеспечивает точность работы с бетоном и камнем. Инструмент оснащен электронным ограничителем крутящего момента - для поддержания постоянной скорости под нагрузкой. Корпус редуктора изготовлен из металла, что способствует более долгому сроку службы дрели.
Преимущества
- Электронный ограничитель крутящего момента и устройство контроля скорости
- Двойная защитная изоляция
- Электронная регулировка числа оборотов
- В случае остановки дрели (например, при заклинивании) срабатывает расцепляющая муфта - для защита пользователя и самого инструмента