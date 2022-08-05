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Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
    Арт. X12920484
    5.0
    1
    Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
    Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
    Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
    Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
      Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
      Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
      Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт
      Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт

      Дрель Makita DBM 131, 1700 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12920484
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель алмазного сверления Makita DBM 131 предназначена для мокрого и сухого сверления. Двигатель дрели мощностью в 1700 Вт обеспечивает точность работы с бетоном и камнем. Инструмент оснащен электронным ограничителем  крутящего момента - для поддержания постоянной скорости под нагрузкой. Корпус редуктора изготовлен из металла, что способствует более долгому сроку службы дрели.

        Преимущества

        • Электронный ограничитель крутящего момента и устройство контроля скорости
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • В случае остановки дрели (например, при заклинивании) срабатывает расцепляющая муфта - для защита пользователя и самого инструмента