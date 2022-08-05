Преимущества

Электронный ограничитель крутящего момента и устройство контроля скорости

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа оборотов

В случае остановки дрели (например, при заклинивании) срабатывает расцепляющая муфта - для защита пользователя и самого инструмента

Дрель алмазного сверления Makita DBM 131 предназначена для мокрого и сухого сверления. Двигатель дрели мощностью в 1700 Вт обеспечивает точность работы с бетоном и камнем. Инструмент оснащен электронным ограничителем крутящего момента - для поддержания постоянной скорости под нагрузкой. Корпус редуктора изготовлен из металла, что способствует более долгому сроку службы дрели.